Les bateaux de croisière des lacs d'Annecy et du Bourget passent à l'électrique

Il y a les voitures propres, et les bateaux propres. Le principe reste le même : ne pas polluer. Les plus gros navires qui circulent sur les lacs du Bourget et d'Annecy, dédiés à la croisière, rejettent près de 2.500 tonnes d'équivalent CO2 chaque année. Mais bientôt, ce sera fini. Tous leurs moteurs thermiques sont en train d'être remplacés par des électriques. Un chantier rare de cette envergure et onéreux, presque neuf millions d'euros investis par la société "Tourisme Participations", propriétaire des dix bateaux (cinq sur chaque lac).

ⓘ Publicité

Plus écologique, et moins bruyant

Ces bateaux sont les plus impressionnants que l'on peut voir sur les deux lacs. Capables de transporter jusqu'à 250 passagers (280 00 par an pour les dix bateaux) pour le Libellule par exemple, qui n'a de l'insecte que le nom. "60 mètres de long, 12 mètres de large, 400 tonnes" égraine le PDG de "Tourisme Participations", Philippe Gausset. Un beau bébé qui sera donc bientôt électrique. C'est l'entreprise régionale GCK qui est à l'œuvre pour cette transition. Exit les réservoirs de carburant, remplacés par des kilomètres de câble.

Il y a maintenant des kilomètres de câble sur le bateau "Libellule". © Radio France - Lise Dussaut

Le "Libellule" ne fera donc bientôt presque plus aucun bruit, un peu plus à l'image de son insecte éponyme. "A l'usage, c'est 0 émission" précise le directeur marketing de GCK, Sébastien de Chaunac. Plus agréable aussi pour les passagers. Cela permet d'ailleurs de gagner de la place dans le bateau. "Jusqu'à maintenant, la salle qui se trouve juste au-dessus des moteurs n'était jamais utilisée, parce que trop bruyante, relate Philippe Gausset. Désormais, ce sera un espace qu'il sera possible de privatiser."

Une facture énergétique divisée par deux

Ce PDG justement, estime avoir "une responsabilité vis-à-vis de notre environnement. Notre fond de commerce à nous, c'est le lac, c'est ce site, nous devons donc tout faire pour le protéger". Philippe Gausset le voit comme un investissement à long terme : "C'est sûr que ces moteurs électriques coûtent trois fois plus cher que des thermiques. Mais ils ont une durée de vie plus importante". Et puis la facture énergétique devrait aussi baisser. "Nous consommions à peu près 450.000 euros de carburant par an pour les dix bateaux, se souvient le PDG. Quand j'ai comparé à l'époque, on tombait à 75.000 euros en électricité. Les prix sont très fluctuants en ce moment, mais on devrait de toute façon diviser notre facture par deux."

Le "Libellule", actuellement en cale-sèche à Sevrier justement pour ces travaux, sera normalement prêt fin août, tout comme un second bateau. La totalité de la flotte devrait naviguer à l'électrique sur les deux lacs en avril 2024.