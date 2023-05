Les bénévoles du Trail du Loup Blanc plantent 200 arbres à Guéret

Le plus gros trail du Limousin ne veut pas seulement profiter de la nature, mais aussi la préserver. Les bénévoles du Trail du Loup blanc, qui se tient chaque année en décembre en Creuse , ont donc symboliquement planté un petit chêne en forêt de Chabrières à Guéret ce mercredi 24 mai. Les Sports athlétiques marchois, l'association qui organise le Loup blanc, a financé la plantation de 200 arbres en tout grâce à un chèque de mille euros.

Des plantations financées par les inscriptions au Trail

Cette initiative a été réalisée en partenariat avec l'Office national de la biodiversité (ONF). Ces 200 plantations sont une goutte dans l'océan : chaque année l'ONF plante en Creuse plusieurs dizaines voire centaines de milliers d'arbre. "Pour nous c'est important de conserver une forêt en bon état, propre et durable. C'est un petit geste, mais s'il peut en inspirer d'autres, on aura gagné", souligne Julien Babeix, président des "SAM". "Quand on réussit à planter 200 arbres avec un événement sportif qui attire 2.000 personnes à Guéret et a des retombées économiques et médiatiques pour la Creuse, c'est bien", résume-t-il.

Dans le détail, dans ces 200 arbres il y a 130 résineux (Douglas et mélèze) et 70 feuillus (chêne, merisier, charme et noyer). L'ONF a sélectionné des essences "test" pour essayer de s'adapter au dérèglement climatique. "Nos vieux arbres sont très fatigués, c'est une forêt qu'il faudra rajeunir dans les années à venir. On a choisi quatre chênes différents par exemple pour les comparer", explique Bruno Boucheix, de l'ONF. Ces arbres vont agrémenter le paysage et les sentiers mais sont destinés in fine à la production.