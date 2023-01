Les berges du Toulourenc polluées par des déchets agricoles à Mollans-sur-Ouvèze

Sur les berges de la rivière Toulourenc, des bouts de plastique sont enroulés autour des branchages. Un paysage recouvert de déchets agricoles depuis début décembre. Le maire de Mollans-sur-Ouvèze qui s'en est aperçu il y a quelques jours appelle les citoyens à se mobiliser pour nettoyer les rives de la rivière ce dimanche 22 janvier 2023.

ⓘ Publicité

Au mois de décembre, suite à des intempéries, la rivière Toulourenc est en crue. À cet instant, l'eau est montée durant deux à trois jours. Elle a creusé la berge et une partie du terrain agricole s'est effondré et avec plusieurs mètres cubes de plastique. "Forcément ça me touche beaucoup, c'est un site magnifique" regrette l'élu Philippe Roux.

Des déchets agricoles vieux de 50 ans

"À l'époque les producteurs de melons poussaient leurs bâches de culture au bout de la parcelle et elles sont restées" explique le maire. Avec le temps, l'activité agricole s'est arrêtée et la végétation a poussé sur les déchets. Certains arbres ayant poussé par-dessus ont 25 ans.

Des bouts de plastique longent la berge sur environ trois kilomètres de rivière. © Radio France - Lucile Auconie

Les dernières crues n'ont fait que révéler du plastique enfoui sur la parcelle de cet homme depuis 50 ans. Le maire rappelle : "peut-être que ce n'était pas lui, car le propriétaire du terrain âgé de 90 ans ignore la quantité de plastique présente dans le sol". La mairie de Mollans-sur-Ouvèze a déposé plainte contre x.

Mobilisation générale pour nettoyer les berges du Toulourenc

La mairie et les pouvoirs publics ont lancé un appel aux citoyens pour nettoyer les berges de la rivière, plusieurs équipes vont se diviser le travail sur ce site niché entre le parc naturel régional du Mont Ventoux et celui des Baronnies Provençales. Fréderic Roux, le maire de Mollans-sur-Ouvèze est dans l'urgence : "pour le moment, les déchets sont encore facile à retirer mais il faut les enlever vite avant qu'ils ne se déchiquètent dans la rivière".

Le maire de Mollans-sur-Ouvèze constate l'ampleur de la pollution. © Radio France - Lucile Auconie

Les inscriptions pour participer au nettoyage du cours d'eau se font depuis ce mercredi 18 janvier 2023. Le terrain est escarpé, "il faut être bien habillé car l'eau est à 10 voir 12 degrés et il faut surtout être sportif. Ce n'est pas un clean 'up day mais une opération de sauvetage !" insiste le maire. Les inscrits doivent être équipés de gants et de bottes hautes ! Le rendez-vous est donné à 8h30 à la salle du bicentenaire de Mollans-sur-Ouvèze. Les agriculteurs vont apporter leur aide, certains viendront avec des quads pour pouvoir remonter les déchets.

Tous les résidus seront ensuite stockés sur le terrain du contrevenant. Ce dernier devra à sa charge amener le plastique en décharge contrôlé.

loading