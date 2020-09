Les betteraviers normands attendent des mesures pour sauver la filière

C'est le projet qui déclenche la fureur des écologistes. La loi autorisant à nouveau l’usage des néonicotinoïdes arrive ce mercredi à l’Assemblée Nationale. Elle autorise de manière temporaire ces produits pour sauver la filière betterave confrontée à un virus qui ravage les parcelles. Près de 10% des betteraviers français se trouvent dans l'Eure et en Seine-Maritime, soit plus de 2500 plantations. Benoît Carton, directeur de la confédération générale des planteurs de betteraves de Normandie, a souligné ce matin sur France Bleu Normandie, l'urgence pour la filière "Aujourd'hui les betteraviers et les apiculteurs peuvent vivre ensemble, il y a d'ailleurs des agriculteurs apiculteurs. La spécificité de la culture de betterave est qu'il n'a pas de fleurs sur l'année de récolte de la betterave donc nous n'avons pas d'abeilles sur les champs de betteraves". Et d'ajouter que "le néonicotinoïde n'est pas pulvérisé mais sur la graine à 2,5 cm dans le sol".

Benoît Carton, directeur de la confédération générale des planteurs de betteraves de Normandie Copier

Une dizaines d'associations opposées à la ré-autorisation des néonicotinoïdes comptent manifester leur opposition ce mercredi. Les opposants vont brandir "577 panneaux représentant une abeille poing levé" pour interpeller "chaque parlementaire sur la lourde responsabilité qui sera la sienne en cas de ré-autorisation des insecticides 'tueurs d'abeilles'", expliquent-ils.