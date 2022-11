Les bons gestes pour aider les hérissons à l'approche de l'hiver en Alsace

Vous les voyez peut-être à la tombée de la nuit, ou même au petit matin : les hérissons font le plein de calories comme tous les automnes avant d'hiberner tout l'hiver. En Alsace, on les trouve un peu partout dans les jardins, où ils mangent les escargots et les limaces. Alors comment les inciter à rester, et surtout leur permettre de survivre à l'hiver ? Les réponses, avec la LPO, la ligue de protection des oiseaux d'Alsace.

Faut-il nourrir les hérissons avant l'hiver ?

Non. "La faune sauvage est armée pour trouver à manger", rappelle Cathy Zell, chargée de mission à la LPO. "Et quand il n'y a plus à manger, c'est un élément qui provoque l'hibernation."

Comment aider les hérissons à bien passer l'hiver ?

"Ils ont d'abord besoin de bien circuler pour se nourrir, il faut éviter les clôtures qui vont au ras du sol." Ensuite, lors de l'hibernation, le hérissons se cache dans un tas de végétaux. "Il faut réserver des espaces où on ne dérangera pas, il ne faut pas toucher les tas de branches et les abris."

Quand appeler la LPO ?

Si vous voyez un hérisson qui cherche de la nourriture le jour. C'est un animal nocturne, donc il ne devrait pas être actif en journée.

Si vous voyez un petit hérisson, trop petit pour passer l'hiver, de la taille d'une orange.

Dans ces deux cas, il peut s'agir d'un animal en détresse, vous pouvez composer le 03 88 22 07 35 et vous laisser guider par le répondeur.

En Alsace, on retrouve chaque année entre 26.000 à 48.000 hérissons accidentés, à cause de l'utilisation d'anti-limaces, des voitures, des piscines, ou encore des chiens.