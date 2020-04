Les bons gestes pour un logement sain.

Mother and child sorting out the recycling bins - Une mère et son fils triant le bac à recyclage

Depuis la crise sanitaire liée au Covid 19, nous passons plus de temps dans des espaces clos avec des pollutions intérieures. Gaïa Energie à Belfort vous propose cinq pistes pour agir et tester les éco-gestes. Si vous cochez toutes les cases, bravo ! Si vous n'avez pas encore tous les réflexes, pas de panique, vous pouvez encore vous y mettre.

Geste numéro 1 : un air sain pour un intérieur sain

L'association recommande d'ouvrir "ses fenêtres (radiateurs fermés) 5 à 10 minutes deux fois par jour (le matin et le soir avant d’aller se coucher) et plus longtemps lors des travaux de bricolage.

Pensez également à nettoyer et dépoussiérer toutes vos bouches de ventilation et de VMC ainsi que les entrées d’air sur vos fenêtres ou caissons de volets roulants."

Geste numéro 2 : les appareils en veille

Selon Gaïa Energie, les veilles représentent près de 11% de la facture d’électricité, soit près de 80€ par an, des solutions existent.

"Il est possible d’agir simplement en regroupant les robots ménagers, machines à café et appareils de la cuisine sur une multiprise à interrupteur ; de même que les boxes, consoles et téléviseurs. Il convient également de ne pas laisser les chargeurs dans les prises."

Geste numéro 3 : tous en cuisine

Mettre le couvercle lorsque nous cuisons nos aliments et adapter nos casseroles et poêles à la taille de notre plaque permet d'économiser de l'énergie.

Geste numéro 4 : les gouttes d'eau qui font déborder la facture

Connaissez-vous le mousseur ?! "Il est constitué d’une grille qui fractionne le jet d’eau et le mélange ainsi à de l’air. La consommation d’eau du lavabo est divisée par deux. Ce système simple ne coûte que quelques euros." indique le site de l'association. Pensez aussi à utiliser le cycle "eco" de votre lave-vaisselle en prenant soin de nettoyer régulièrement les filtres.

Geste numéro 5 : notre électroménager

Vous envisagez de changer votre réfrigérateur mais vous ne savez pas quelle différence il y a entre le A+++ qui est plus onéreux et le A+ qui est un peu moins cher ?Voici le conseil qui orientera peut-être votre choix : "un réfrigérateur de classe A+++ vous coûtera 18€ d’électricité par an. Le même appareil classé A+ vous coûtera 35€ d’électricité par an."

Vous cochez toutes les cases ? Bravo !

Vous cochez quelques cases ? C'est chouette, vous êtes sur la bonne voie !

Vous ne cochez pas de cases ? C'est pas grave, rien n'est perdu !

A noter que les permanences sont actuellement stoppées, vous pouvez contacter Gaïa Energie au 03 84 21 10 69 ou par mail contact@gaia-energies.com. Les conseillers sont disponibles durant la durée du confinement à distance.