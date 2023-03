Les bons réflexes pour préserver l'eau potable en Charente-Maritime et éviter le gaspillage

Chacun d'entre nous peut très facilement économiser 36 litres d'eau sans faire beaucoup d'effort. Il suffit de fermer le robinet lorsqu'on se lave les dents ! C'est l'un des petits gestes que veut promouvoir le préfet de Charente-Maritime et que Nicolas Basselier pratique lui même : "je remplis mon verre à moitié, et ça me suffit pour me laver les dents". Le préfet et les responsables des organismes producteurs d'eau dans le département et dans l'agglomération rochelaise ont incité ce lundi matin à une certaine sobriété, pour anticiper sur une future sêcheresse ou une canicule cet été.

C'est maintenant qu'il faut préserver l'eau ont-ils expliqué : pour conserver du stock dans les eaux sous terraines si les pluies de printemps ne sont pas au rendez-vous. 70% de l'eau potable en Charente-Maritime provient en effet nappes souterraines profondes qui datent de la préhistoire. On ne connait pas très bien la quantité d'eau disponible, ni la capacité de ces nappes à se recharger. Mais l'on sait que les besoins en eau potable bondissent de manière exponentielle en Charente-Maritime. Ils augmentent parfois de "15 à 20 000 M3 d'eau en 24 heures" indique Denis Minot, le directeur du syndicat départemental Eau 17, avec l'affluence des touristes au mois de mai pour les "ponts" quand le soleil est au rendez-vous. Et l'été, la population du département est multipliée par deux.

Une situation hydraulique plutôt moins catastrophique que prévu

Actuellement, les nappes sont en déficit de 5% seulement. Une situation plus favorable qu'il y a 15 jours à trois semaines. Les pluies de mars ont en effet effacé lune partie du déficit du début de l'hiver : il n'a pas plu cette année une seule goutte d'eau entre la fin janvier et la fin février. Mais il faut rester prudent insiste Christophe Manson, directeur adjoint de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer. "Nous ne sommes à l'abri de rien, le niveau des nappes n'est pas suffisant. On peut avoir un printemps très sec comme l'an dernier, et un pic de chaleur très important en début d'été."

Des conseils simples pour éviter de gaspiller

Tout le monde est concerné : particuliers, professionnels et collectivités. Le syndicat départemental des eaux prône de bonnes pratiques , tout comme l'agglomération de La Rochelle . Les professionnels du tourisme vont être sensibilisés pour mettre en pratique des mesures simple de réduction de la consommation d'eau, et pour qu'ils incitent leurs clients à adopter également ces bonnes pratiques. Le préfet de la Charente-Maritime va aussi écrire à tous les maires pour leur demander de donner l'exemple

Détecter les fuites peut permettre d'économiser plus d'un million de m3 par an. Il suffit d'observer sa consommation entre l'heure du coucher et celle du lever. Une fuite réparée sur un robinet qui goute en permanence, c'est 35M3 d'eau économisées.

Préférez une douche à un bain. Une douche pendant 3 à 5 minutes, le temps d'une chanson c'est une consommation de 25 à 60 litres d'eau. Un bain 150 litres. Et pour éviter de rester trop longtemps sous la douche, il suffit de mettre une minuterie à sonner !

Des équipements hydro-économes peuvent encore ralentir votre consommation d'eau potable : douchette économique, mousseur sur les robinets, chasseau d'eau 3-6 litres. La chasse d'eau, c'est une consommation de 20% de l'eau domestique

Dans le jardin : choisissez des plantes qui consomme peu d'eau, stockez l'eau de pluie, récupérerez l'eau de rinçage des fruits et légumes et l'eau des piches en fin de repas. Mais surtout pensez à pailler vos massif et votre potager pour conserver une humidité et n'arrosez que la nuit.

Pour le lavage de votre voiture : ne pas utilisez votre tuyau d'arrosage, mais préférez les stations qui recyclent l'eau.

Ne pas vider complètement sa piscine l'hiver, se contenter d'un ajustement d'eau avant la période chaude et couvrir la piscine pour chauffer l'eau et éviter une évaporation.

Réutiliser l'eau des stations d'épuration

Le golf de Saint Pierre d'Oléron ou celui de Marsilly sont arrosés avec de l'eau recyclée, issue des stations d'épuration. Une expérimentation pourrait débuter en mai : l'agglomération de Royan a déposé une demande d'autorisation d'utiliser l'eau de la station de Cozes pour arroser les productions de plusieurs agriculteurs. Le dossier est actuellement à l'étude en préfecture. Le préfet pourrait autoriser le projet au mois de mai. "Il y a une règlementation assez stricte qui doit garantir le fait que l'utilisation de ces eaux pour des usages agro alimentaire ne présentera aucun risque pour la santé humaine" précise le préfet Nicolas Basselier.

Sur l'Ïle-de-Ré, des producteurs de pommes de terres utilisent depuis longtemps de l'eau recyclée, mais leurs pommes de terres sont cuites, ce qui garanti une sécurité alimentaire. L'agglomération de La Rochelle pourrait, elle arroser prochainement ses plantes avec de l'eau traitée dans les stations d'épuration : "arroser les espaces verts, arroser les stades, arroser les arbres, j'espère multiplier les projets cet été en accord avec le préfet" indique Guillaume Krabal, vide président de l'agglomération en charge de l'eau potable.

1% en France de l'eau issue des stations d'épuration est réutilisée, c'est 12% en Espagne et 90% en Israël. La Charente-Maritime espère arriver à 2%. Cela permet d'éviter d'aller pomper dans les nappes phréatiques au moment des crises.