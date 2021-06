Les Bouches-du-Rhône en vigilance sécheresse, des restrictions d'eau dans les zones les plus touchées

Le département est depuis ce vendredi en vigilance, en raison d'un épisode de sécheresse. Trois zones sont particulièrement touchées : Marseille et l'Est marseillais, le Nord d'Aix-en-Provence et le Nord de l'Étang de Berre. L'usage de l'eau est restreint voire interdit selon les secteurs.