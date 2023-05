"Je vis l'enfer jusqu'à métouffer" : Bouches-du-Rhône et Var sont en alerte "élevée" aux pollens de graminées

C'est un véritable poison au quotidien pour ceux qui en souffrent : les allergies ou plutôt les rhinoconjonctivites aux pollens, le cyprès en début d'année et aujourd'hui les graminées, autrement dit, les particules issues de l'herbe. Plus de 40 départements sont placés en "risque allergique" élevé par le réseau national de surveillance aérobiologique. Le Sud-Est et Marseille sont en rouge, notre région est exposée en ce moment, non seulement aux graminées, mais aussi au pollens d'oliviers.

ⓘ Publicité

"Je vis l'enfer, jusqu'à m'étouffer, je sors le moins possible et je porte un masque"- Marc, un Marseillais souffrant d'allergies

La situation n'est pas en voie de s'arranger. Aujourd'hui 30% des Francais souffrent d'allergies, ils n'étaient que 3% il y a un demi-siècle. Selon l'OMS (Organisation mondiale de la santé), la moitié de la population mondiale sera affectée d'ici 2050.

En cause les pollens, mais aussi la pollution atmosphérique due à la circulation automobile. Selon une étude britannique, publiée l'an dernier, le trafic automobile est responsable de deux millions de cas d'asthme chaque année chez les enfants.

Enfin, le réchauffement climatique engendre des durées de pollinisation plus longues, ce qui aggrave encore les pics allergiques.

Les pollens de cyprès commencent en hiver, à la fin de l'année avec un pic en février-mars.