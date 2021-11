Les Bouches-du-Rhône se préparent au risque tsunami avec un exercice grandeur nature ce jeudi

La préfecture des Bouches-du-Rhône organise ce jeudi un exercice 'Orsec-tsunami" qui vise à tester les dispositifs d'alerte et à sensibiliser les habitants comme les industriels. Le risque de tsunami, s'il est rare, est bien réel sur le pourtour méditerranéen.

Plus habituée aux exercices incendies, la préfecture des Bouches-du-Rhône organise ce jeudi 4 novembre un exercice "Orsec-tsunami" afin de tester les dispositifs d'alerte et de sensibiliser les habitants. L'exercice commence à 10 heures dans plusieurs communes du littoral et associe également plusieurs sites industriels.

Tout savoir sur l'exercice de ce jeudi

A 10 heures, pendant une minute et quarante-et-une secondes exactement, les sirènes d'alerte vont retentir à Fos-sur-Mer, Martigues, Port-de-Bouc et Port-Saint-Louis-du-Rhône. Dans le scénario proposé, un séisme de magnitude 7.1 est détecté dans le Nord de l'Algérie, et le Centre national d'alerte au tsunami met en garde contre des vagues qui menacent la côte. Comme il s'agit d'un exercice d'état-major, aucune action particulière n'est attendue de la part de la population.

Un compte à rebours s'enclenche : la préfecture et les secours ont une heure jusqu'à l'arrivée de la première vague pour mettre à l'abri le plus d'habitants possibles. Ceux-ci sont joués par des figurants, et dispersés sur les communes de Cassis, Fos-sur-Mer, Marseille, et Martigues.

Sont aussi impliqués de gros industriels, comme la raffinerie de Lavéra, ou encore le terminal de Fos Cavaou : charge à eux de mettre en sécurité leurs installations face à l'eau qui monte. L'exercice doit permettre de tester leur vitesse de réaction et le bon fonctionnement des systèmes d'alerte, ainsi que la bonne coordination des différents postes de commandement (préfecture, secours, industriels, et opérateurs réseau comme EDF et RTE).

Un risque rare mais réel

Les Bouches-du-Rhône, et plus largement le pourtour méditerranéen français ne sont pas à l'abri d'un tsunami. C'est déjà arrivé en mai 2003, comme le relate le Centre national d'alerte au tsunami, au moment où le nord de l'Algérie est touché par un séisme de magnitude 6.9, qui provoque des vagues de 2 mètres aux Baléares.

C'est beaucoup moins le long des côtes françaises, mais après une enquête de terrain, on s'aperçoit que la mer a baissé d'environ un mètre dans huit ports de plaisance de la Côte d'azur, mais aussi jusqu'à Toulon. Ce phénomène précède habituellement un tsunami.

Dans les Bouches du Rhône, treize communes du littoral, de Cassis à Martigues en passant par Marseille, sont particulièrement à risque car très touristiques et industrialisées, avec de nombreux sites classées Sévéso. Les autorités n'ont qu'une heure pour mettre tout le monde à l'abri : c'est la durée que mettent les vagues, très rapides, pour traverser le bassin de la Méditerranée. Il faut donc à tout prix savoir quoi faire quand les sirènes d'alerte retentissent.

Comment réagir en cas d'alerte tsunami

Les consignes dispensées par la préfecture sont les suivantes :