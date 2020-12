Votez pour "Les Boulets du Climat" : c'est l'appel de Greenpeace pour dénoncer l'inaction climatique des élus

Pour sensibiliser les femmes et les hommes politiques mais aussi les citoyens à leur cause, un nouveau prix politique et satirique a été créé par l'association Greenpeace ce mardi, journée mondiale du climat 2020. C'est le public qui vote pour choisir les meilleurs "Boulets du Climat". Avec ce prix, l'association veut montrer du doigt les responsables politiques qui n'agissent pas en faveur du climat.

Greenpeace veut récompenser "le pire de l’inaction climatique"

Pour cette première édition du prix "Les Boulets du Climat", dix responsables politiques ont été nommés dans différentes catégories. Les noms des lauréats et lauréates seront dévoilés début 2021. Pour voter il suffit de se rendre sur un site dédié.

Pour Greenpeace les choses sont évidentes : “Cinq ans après la signature de l’accord de Paris, le constat est clair : le compte n’y est toujours pas ! Pourquoi ? Précisément parce que trop de responsables politiques au pouvoir se conduisent en véritables “boulets”, depuis le sommet de l’État jusqu’à l’Assemblée nationale".

Trois Franciliens dans les dix nommés

Catégorie "parlementaires"

Pascal Canfin, député européen pour son soutien au financement de projets gaziers polluants

Mohamed Laqhila, député des Bouches-du-Rhône pour son lobbying en faveur de l’huile de palme et Total

Jacques Maire, député des Hauts-de-Seine pour sa mauvaise foi en tant que rapporteur sur le CETA

pour sa mauvaise foi en tant que rapporteur sur le CETA François de Rugy, député des Hauts-de-Seine pour le vide de la loi Énergie-Climat

pour le vide de la loi Énergie-Climat Laurent Saint-Martin, député du Val-de-Marne pour le refus d’intégrer au budget les propositions de la Convention citoyenne pour le climat

Catégorie "gouvernement"