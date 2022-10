Les bouquetins se sentent bien dans les Pyrénées

Femelles et cabris en vallée d'Aspe

Le bouquetin ibérique s'adapte bien au territoire du Parc national des Pyrénées , c'est ce qui ressort des dernières observations de la population dans le massif. Ce qui veut dire qu'on a de plus en plus de chances de voir des bouquetins lors de nos randonnées. La reproduction et le taux de survie sont excellents, d'après le Parc national des Pyrénées.

Les premières réintroductions avaient eu lieu en 2014 en vallée de Cauterets, avec 63 animaux relâchés. Aujourd'hui, les moniteurs du parcs comptent plus de 200 bouquetins. En vallée d’Aspe, après des lâchers en 2019 et 2021, désormais plus de 50 bouquetins sont recensés.

Capture de Lusma pour suivi sanitaire - M. Abdelhadi-Morlhon – Parc national des Pyrénées