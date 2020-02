"Les bourgeons, les feuilles, tout part trop vite" déplore une horticultrice de Limoges

Limoges, France

La douceur hivernale dope le moral des jardiniers qui n'hésitent pas à ressortir pelles, râteaux et sécateurs alors que l'hiver est loin d'être terminé. La prudence reste de mise, car la nature peut reprendre ses droits et réserver quelques surprises : "qui nous dit que l'on n'aura pas un hiver à retardement dans les jours prochains, soit au mois de mars voire au mois de mai !" insiste Isabelle vendeuse horticole chez Flora Plantes, à Limoges. Un tel scenario serait catastrophique pour les arbres fruitiers. Ainsi, en cas de gel tardif des bourgeons, la récolte serait compromise voire nulle.

Avec le retour des beaux jours, la tentation est souvent plus forte que la raison chez les jardiniers en herbe : "là on a qu'une seule envie c'est de se retrousser les manches, sortir les outils de jardinage et de faire en sorte que ça pousse, et que ce soit tout beau après", lâche Marie-Christine. Une bonne mauvaise idée car la taille des rosiers par exemple, va inciter la plantes à repousser plus rapidement, alors que le risque de gelées est encore grand. Le conseil des spécialistes : être patient et attendre la mi-avril pour effectuer la taille.

Les arbres aussi se réveillent. Normalement, ils profitent du froid pour se reposer, mais cette année, l'hiver semble plus court que d'habitude. Autre problème pour les végétaux, la hausse des températures précoce favorise le développement des insectes, qui attaquent les plantations.