Les Bretons appelés à respecter la faune sauvage lors du déconfinement

Dès lundi, les Bretons pourront retrouver les chemins forestiers pour des randonnées de printemps. Avec l'augmentation à prévoir de la fréquentation de ces lieux sauvages, l'Office National des Forêts et la Ligue Protectrice des Oiseaux appellent à la plus grande vigilance.

Dès lundi, vous pourrez à nouveau sortir librement de votre domicile, dans une limite de 100 kilomètres. Pourquoi pas pour une balade en forêt ? Mais attention, le retour du grand public dans la nature doit toutefois s'accompagner de précautions.

En effet cette période de l'année doit pousser à une vigilance renforcée, comme l'explique Frank Muratet, responsable d'unité territoriale à l'Office National des Forêts d'Ille et Vilaine : "On s'attend à une fréquentation plus élevée qu'en moyenne hors-période de confinement. C'est le moment des mises bas pour les mammifères, c'est la période des éclosions pour les oiseaux... Par rapport à tous ces animaux qui vont arriver, on a peur qu'ils soient dérangés voir détruits par une fréquentation trop importante."

En forêt, les randonneurs sont invités à ne pas s'engager dans les sous-bois. Il faut rester de préférence sur les allées forestières. Franck Muratet lance également un appel aux propriétaires d'animaux domestiques : "Qu'ils maîtrisent leurs chiens ! Ce sont souvent les chiens qui échappent au contrôle de leurs maîtres, et qui vont dénicher un chevreuil ou une couvée d'oiseaux. C'est ce qui risquerait de créer le plus de dérangement pour la faune." La loi oblige d'ailleurs les propriétaires de chiens à tenir ceux-ci en laisse hors des sentiers balisés en forêt.

Face à la perspective du déconfinement, les oiseaux sont particulièrement menacés. Sur les routes notamment, car de nombreux rapaces élisent domicile sur les bas-côtés. François Thoumy, délégué général de la Ligue Protectrice des Oiseaux en Ille-et-Vilaine s'inquiète : "Les oiseaux ont pu s'habituer à la faible fréquentation des routes, et donc s'y installer encore plus. Il faudra que les conducteurs fassent attention sinon il pourrait y avoir plus d'accidents entre les oiseaux et les voitures."

Inquiétude partagée pour les oiseaux du littoral, alors que les plages devraient rouvrir prochainement : "Il y a des oiseaux qui vivent sur le sable et les bords de mer. Certaines espèces nichent sur le sable et fond de tous petits oeufs. Avec la moindre fréquentation des plages, ces espèces là ont pu prendre leurs aises. Lorsque les plages vont être rouvertes, il y a de gros risques que ces couvées-là soient mises en péril."

Un conseil, "ouvrir l'oeil quand on se promène, ce qui peut aussi être un plaisir !" conclue François Thoumy.