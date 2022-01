Les Bretons invités à compter les oiseaux des jardins ce week-end

Ouvrez les yeux et tendez l'oreille ce week-end dans votre jardin, un square ou un parc près de chez vous. C'est le principe du comptage annuel des oiseaux dits communs, une opération nationale organisée depuis 2010, pilotée dans la région par l'association Bretagne Vivante et son partenaire, le Groupe d'études ornithologiques des Côtes d'Armor (GEOCA).

Le rouge-gorge en tête des observations

L'initiative propose de "contribuer à protéger la nature tout en l'admirant". L'an dernier, plus de 5.000 observateurs bénévoles avaient permis de récolter de précieuses informations pour connaître l'évolution de la population des différentes espèces de la famille des passereaux.

Le rouge-gorge familier reste l'oiseau le plus répandu dans les jardins bretons : il a été observé dans plus de 85% des jardins en 2021. Moineaux, mésanges et pinsons des arbres sont également très présents. Mais les volatiles tendent à être de moins en moins nombreux : au total, 160.000 oiseaux avaient été comptabilisés il y a un an, 20.000 de moins qu'en 2019.

Un protocole à respecter

Pour participer au recueil des données, il suffit de choisir un lieu d'observation près de chez soi, sans chat si possible, et d'y rester de manière statique pendant une heure samedi ou dimanche. Il faut alors noter pour chaque espèce le nombre maximal d'oiseaux observés en même temps. Seuls les oiseaux posés doivent être comptés, pas ceux en vol. Luc Guihard, chargé de mission biodiversité à Bretagne Vivante, incite à faire participer les enfants : "on crée un contexte pédagogique qui permet au public de contribuer à la connaissance tout en apprenant lui-même des choses".

Infos pratiques Comptage des oiseaux des jardins les 29 et 30 janvier. La fiche d'observation avec les visuels des principales espèces est à télécharger sur le site internet de Bretagne Vivante.

ECOUTEZ le reportage de France Bleu Breizh Izel Copier