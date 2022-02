Les Bretons très favorables aux énergies renouvelables, d'après une étude

88% des Bretons souhaitent que le prochain président de la République développe les énergies renouvelables. Ils sont même 65% à défendre les éoliennes terrestres (5 points de plus que la moyenne nationale), d'après une étude de l'Ifop révélée mardi par le Syndicat des Énergies renouvelables.

C'est sur le polder de Brest (Finistère), dédié aux énergies renouvelables marines, que le Syndicat des Énergies renouvelables a lancé mardi une tournée des régions pour promouvoir les 11 filières et 450 entreprises d'un secteur qui emploie 160.000 personnes en France. Le Ser a notamment dévoilé une étude de l'Ifop qui montre que les Bretons sont très largement favorables aux énergies vertes. Ils sont 88% à souhaiter que le prochain président de la République encourage leur développement, dont 47% "beaucoup plus". Plus étonnant, deux tiers des personnes interrogées (66%) ne sont pas dérangées par la présence d'éoliennes, qui font pourtant débat. Un sondage à relativiser, puisque l'échantillon représentatif n'inclut que... 454 personnes.

Ces résultats n'étonnent pas le vice-président mer et littoral du Conseil régional de Bretagne. La région avait déjà réalisé des études similaires. "Il y a une adhésion plus importante que celle que l'on pensait, se félicite Daniel Cueff. Les Bretonnes et les Bretons souhaitent véritablement une transition vers les énergies renouvelables, c'est encourageant". L'ancien maire de Langouët, connu pour son combat contre les pesticides, dénonce aujourd'hui "les bobards" des opposants au parc éolien offshore de la baie de Saint-Brieuc.

Guérilla juridique

Alors que les recours juridiques se multiplient contre le moindre projet, le Syndicat des Énergies renouvelables l'assure : le rejet des éoliennes est le fait d'une minorité. Pour Jean-Louis Bal, son président, "des organisations qui ne sont pas représentatives de l'opinion mènent une véritable guérilla juridique contre le développement de l'éolien. On a aussi des oppositions sur la méthanisation ou le solaire photovoltaïque. Il y a beaucoup de contre-vérités qui circulent, et je pense qu'il faut qu'on puisse ramener ces débats à beaucoup plus de rationalité, en les basant sur des faits scientifiques".

Pour le représentant des professionnels du secteur, l'important est surtout d'occuper le terrain médiatique pour livrer sa vérité. Les éoliennes ne seraient pas recyclables ? Faux, assène le syndicat. Qui estime aussi que les dégâts qu'elles causent sur la faune sont très modérés.

Accélérer la transition énergétique

Le Ser entend désormais peser dans la campagne présidentielle. Il réclame un soutien plus franc de l'État, alors que les entreprises aspirent à davantage de visibilité pour programmer des investissements souvent très lourds. Un livre blanc a été présenté ce mardi détaillant 57 mesures concrètes comme l'accélération de l'instruction des dossiers d'éoliennes.

Car pour atteindre l'objectif d'une neutralité carbone en 2050, il faudra monter à près de 75% d'énergies renouvelables, alors qu'elles ne pèsent aujourd'hui que 20% dans le mix énergétique français. Le lobby des industriels l'assure : le prochain quinquennat sera décisif pour la transition énergétique. L'urgence climatique impose de passer à la vitesse supérieure.