Les cétacés chassent en groupe et communiquent leur savoir-faire aux plus jeunes par des "clics"

View this post on Instagram

Dauphins bleu et blanc | Compagnons de voyage | Tout un monde que je découvre depuis mi-septembre 2019 en travaillant pour la mission Sphyrna Odyssey. Une mission scientifique inédite qui a pour but d'étudier le comportement des grands cétacés qui chassent dans les abysses (cachalot, dauphin de Risso, Baleine de Cuvier, Globicéphale) et l'impact de l'anthropophonie sur ces animaux. Pour cela, l'équipe du professeur Hervé Glotin de l'Université de Toulon, utilise des antennes de plusieurs hydrophones qui grâce à la triangulation, permettent la modélisation de la trajectoire de chacun des individus. Ces antennes sont fixées à des navires autonomes, les Sphyrna 55 et 70. Le but n'est pas de voir les cétacés et de les approcher mais bien de les écouter sur une surface allant jusqu'à 400 kilometres carré et 2 000 mètres de profondeur. Pour plus d'images de la mission : @seaproven @sphyrnaodyssey #dauphin #dolphin #animals #wildlife #sphyrnaodyssey #nature #naturephotography #marinemammals #expedition #scientific #bioacoustic #deepsea #anthropophony #adventure #mediteranean