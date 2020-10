Les caméras de surveillance des forêts seront opérationnelles au printemps 2021

Le département les envisageaient, elles sont en train d'être installées depuis le 19 octobre : des caméras pour surveiller les forets et détecter le plus rapidement possible les départs de feu.

La Sarthe, département le plus boisé de la région Pays de la Loire, a connu plusieurs incendies majeurs, qui ont dévasté des dizaines d'hectares de forêt. Au mois de juillet 2019, les pompiers avaient engagés tous leurs moyens sur plusieurs feux de forêt.

Toutes les forêts seront surveillées

Les nouvelles caméras seront opérationnelles début 2021, avant les premières chaleurs de l'été. Elle sont installées sur des "points hauts". "Des châteaux d'eau, des ouvrages d'art d'une hauteur importante ou des pylônes, explique Dominique Le Menèr, président du département et du conseil d'administration du Services départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Sarthe. Nous avons fait un recensement de ces points hauts pour pouvoir assurer la couverture de la totalité de la surface boisée du département."

Des informations plus précises

16 points hauts ont été retenus. Les caméras seront reliées par la fibre optique. "Il y a une automatisation du contrôle avec plusieurs images par minutes, qui permettent de comparer une image de base et l'évolution.", détaille Dominique Le Menèr. En cas de départ de feu, des caméras de "levée de doute" sont aussi installées, pour déterminer le lieu précis des premières flammes. "Très souvent, dans les incendies, on bénéficie d'informations imprécises, parce que les massifs forestiers sont évidemment étendus, justifie l'élu. Il est important d'être de savoir où se trouve le départ du feu pour être le plus rapidement possible sur place et intervenir." Un gain de temps, de précision d'intervention, selon le président du conseil départemental, qui permettra de limiter les surfaces brûlées.