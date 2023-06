Les canettes jetées dans la nature ne sont pas le seul déchet dangereux pour les animaux sauvages

On l'a vu avec les images de la cigogne restée une semaine avec le bec coincé dans une canette de coca-cola, les déchets jetés dans la nature sont un véritable fléau pour les animaux. "Beaucoup de déchets ont un impact mortel sur les mammifères et les oiseaux, les hameçons, les fils de pêche, les fils en plastique, on a vu des animaux empêtrés dans les élastiques des masques", se souvient Cathy Zell, chargée de mission de la LPO Alsace, la ligue de protection des oiseaux. En fait tout ce qui est utilisé pour les oiseaux adultes pour faire les nids pose problème.

"Les élastiques, un piège mortel"

Pour les cigognes, le gros problème, ce sont les élastiques. "Elles croient que c'est un ver de terre, alors c'est ce qu'elles mangent en priorité", constate Anthony Chuet, le directeur adjoint du parc à cigognes Naturoparc à Hunawihr. "On retrouve énormément de cigognes mortes chaque année, des cigogneaux aussi, parce que les parents leur rapportent des élastiques." Globalement, ce spécialiste explique que les cigognes aiment vadrouiller autour des déchets humains, parce que c'est là que se trouvent des petits rongeurs.

Quant aux mégots, ils sont aussi un danger pour les oiseaux quand ils sont ingérés.