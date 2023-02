Les Cannois découvrent en avant-première, le film dédié au musée sous-marin au large de l'île Ste Marguerite

Le filme Under raconte l'histoire de l'écomusée sous-marin de Cannes.

Le premier écomusée sous-marin de Méditerranée est à Cannes. Ce musée sous l'eau a été initié dés 2018 . Le concept est un peu fou et très novateur. Six énormes sculptures, inspirées de visages de Cannois ont été créées par l'artiste britannique Jason deCaires. Ces œuvres sont immergées au large de l'ile Ste Marguerite depuis 2021. Elles servent aujourd'hui d'habitat et de refuge à la biodiversité marine.

Des œuvres visibles à la nage

Un documentaire intitulé "Under" a été tourné pour raconter l'histoire de cette écomusée . Les Cannois petits et grands ont pu assister ce jeudi en avant-première à la projection du film Under. Le documentaire retrace l'histoire du premier écomusée sous-marin.