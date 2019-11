Les cantines de Concarneau face au casse-tête des repas végétariens

Les cantines scolaires ont désormais l'obligation de servir UN repas végétarien par semaine. À la cantine centrale de Concarneau, on essaye d'innover et d'éviter le gaspillage.

Concarneau, France

On s'active dès 8 heures du matin dans les cuisines de la cantine centrale de Concarneau. L'établissement prépare plus de 1000 repas par jour pour les 9 cantines de la municipalité. Elle doit dorénavant servir un repas végétarien toutes les semaines. Une obligation mise en place par la loi Egalim pour une durée de deux ans, le temps de l'expérimentation.

Au menu des prochains jours : nuggets de blé, galettes de pois chiches et boulgour ou encore risotto de légumes. Le chef de la cuisine, Daniel Olivier, ne veut pas dépayser les enfants : "On part sur des recettes qui existent déjà et on essaye de les transformer avec quelques subtilités pour que les enfants mangent ce qu'on leur propose."

Préparation de la sauce pour les nuggets de blé © Radio France - Roméo Van Mastrigt

La crainte du gaspillage

En cuisine, les salariés de la cantine ne sont pas vraiment chamboulés. Ils cuisinaient déjà un repas végétarien tous les mois. Françoise, qui cuisine un mélange de céréales composé de riz, de seigle, de soja et de blé, est plutôt enthousiaste : "c'est bien, on innove et nous, on s'adapte. On va apprendre des recettes ! Mais j'ai peur que les enfants ne goûtent pas ces nouveaux plats et qu'on les jette."

En effet, la cuisine centrale craint que le gaspillage explose avec les repas végétariens. C'est pour ça que les menus proposés doivent rester appétissants et pas trop éloignés des repas habituels. Guy Lamour, le gestionnaire de l'établissement, veut rassurer les enfants : "ce n'est pas une sanction, c'est toujours du plaisir ! On va voir comment réagissent les enfants et ils vont nous aiguiller sur les recettes à améliorer."