Les cantines scolaires mobilisées contre le gaspillage alimentaire à Cognac

C'est une initiative d'ampleur pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Depuis début décembre, les treize écoles maternelles et élémentaires de Cognac récupèrent et valorisent les déchets de table dans les cantines.

Tous les déchets de repas sont collectés dans des sacs et des poubelles spéciales

C'est une réflexion qui dure depuis trois ans : en 2017, pas moins de 7000 repas servis dans cantines des 13 écoles maternelles et élémentaires de la ville de Cognac n'était pas consommés par les enfants. Pour limiter ce gaspillage alimentaire, il a d'abord fallu demander aux familles d'inscrire les enfants pour les repas. Une sensibilisation des élèves à la question du tri des déchets et de leur élimination a aussi été effectuée par des associations de défense de la nature, et par Calitom, le service public des déchets en Charente.

Des poubelles marron pour les déchets alimentaires © Radio France - Pierre MARSAT

La collecte des déchets des cantines scolaires a vraiment débuté le 4 décembre : sur chaque table de 5 ou 6 enfants dans la salle de cantine, une barquette permet de récolter les déchets alimentaires. Les agents de la ville récupèrent ces barquettes, en remplissent des sacs poubelles spéciaux, et les placent dans des poubelles spéciales. Tous ces déchets seront ensuite éliminés en méthanisation. Pour la première collecte, 330 kilos ont ainsi été récupérés. 1270 élèves sont scolarisés dans les écoles de Cognac ; 90% d'entre eux mangent à la cantine.