Les championnats de France de canoë kayak prévus à Tours délocalisés sur le Rhône à cause de la sécheresse

Après la sécheresse historique que nous avons vécu cet été, le retour à la normale n'est pas encore là dans les rivières. Au point qu'à Tours, le débit du Cher était trop faible pour accueillir comme prévu les championnats de France de canoë kayak. La Fédération décide alors de les délocaliser sur le Rhône. Les épreuves se sont déroulées du 29 octobre au 1er novembre sur une rivière artificielle alimentée par le Rhône à Saint-Pierre-de-Bœuf, à cheval entre le département de la Loire et celui de l'Isère.

Le bassin des Eaux Vives alimenté par le Rhône offre un débit suffisant pour accueillir les championnats de France de canoë kayak. © Radio France - Noémie Philippot

La base des Eaux Vives a vu défiler des centaines de concurrents pendant ces quatre jours de compétition organisés par le canoë kayak club de Vienne en Isère. "Le débit du Cher était vraiment très, très bas. Il fallait 10m cubes et ça ne passait vraiment pas" décrit son président Marc Janeriat. "Ici il y a 10, 12m cubes assurés tout le temps, on aura toujours un débit suffisant avec le Rhône" qui a le débit le plus important de France. Il alimente la rivière artificielle par une vanne.

La situation inquiète les passionnés d'eaux vives

À 16 ans, Camille connaît le bassin par cœur. Elle a remporté la médaille à domicile, un avantage, mais la situation l'inquiète "un petit peu, parce que parfois on se dit que ça se trouve, on ne pourra plus naviguer dans quelques temps sur cette rivière et c'est dommage." Si le Rhône n'est pas dans un état aussi critique que le Cher, il était plus faible cet été, cela interroge Philippe Couchoud le responsable de l'espace Eaux Vives. "Les bassins d'eaux vives vont permettre peut-être de pallier ce manque d'eau sur les rivières naturelles. Pour combien de temps, ça... tant que le Rhône a du débit c'est bien, mais on sait très bien que les glaciers vont fondre."

Les bassins artificiels d'eaux vives peuvent pour l'instant pallier le manque d'eau dans les rivières naturelles. © Radio France - Noémie Philippot

Les saisons sont en train de se décaler sur les rivières naturelles constate Philippe Couchoud. "Les rivières qui étaient en eau dans les Alpes sur la période de juillet, maintenant ça serait peut-être plutôt en eau sur les périodes de mai, début juin" du fait du manque de neige et de la fonte rapide.

C'est d'ailleurs pour cela que les organisateurs des championnats de France 2023 tentent de rapprocher le plus possible la date du début du mois de juillet. La compétition doit se dérouler dans la vallée de l'Ubaye dans les Alpes de Haute-Provence mais un plan B est déjà dans les esprits au cas où l'eau manquerait toujours.