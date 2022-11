Les Champs-Élysées illuminés par une entreprise vauclusienne

"Il faut trouver l'équilibre entre sobriété énergétique et tradition", explique Johan Hugues, un des codirecteurs de l'entreprise Blachère illumination . Cette année encore, c'est son entreprise, basée à Apt (Vaucluse), qui a été choisie pour décorer la célèbre avenue parisienne des Champs-Élysées pour les fêtes de Noël. Quelque 750.000 diodes électroluminescentes habillent les arbres de l'avenue mondialement connue. Un projet baptisé "Sobrillance", un jeu de mots assumé avec "sobriété" et "brillance".

"Illuminer plus, consommer moins"

L'entreprise met un point d'honneur à conjuguer tradition et ambiance festive. "Après deux ans de pandémie, il faut garder plus que jamais cette magie de Noël tout en limitant la consommation d'énergie", insiste Johan Hugues. Chez Blachère illumination, on utilise des diodes électroluminescentes pour les décorations depuis 20 ans. Elles consomment peu d'électricité car l'idée reste "d'illuminer plus mais de consommer moins".

"Cette année, on a mis en place des systèmes de temporisateurs et de minuteurs des éclairages", détaille le codirecteur de l'entreprise. En effet à Paris, les lumières s'éteignent chaque soir à 23h45 au lieu de 2h du matin habituellement. Un temps d'éclairage plus court qui coule de source pour le patron car "ça ne sert à rien d'éclairer des rues vides".

L'entreprise vauclusienne éclaire pour les fêtes 70% des villes françaises de plus de 5.000 habitants, mais aussi de grandes métropoles mondiales. Au-delà de la gestion de l'éclairage, Johan Hugues s'engage à court et à moyen terme pour limiter le bilan carbone dans ses usines de fabrications. "Pour nos décorations de Noël, nous utilisons également du plastique provenant de bouteilles recyclées", conclut Johan Hugues depuis Paris. Il était justement au congrès des maires de France pour présenter les innovations de Blachère illumination.