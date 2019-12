Les Chantiers de l'Atlantique testent une voile innovante pour leurs paquebots

Des paquebots à voile pourraient sortir des Chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire d'ici cinq, six ans. Les chantiers navals planchent sur ce dossier depuis une dizaine d'années. Une voile de 50 m2 et son gréement sont actuellement en test sur le port de Pornichet.

Loire-Atlantique, France

Au bout du quai du port de Pornichet, le démonstrateur des Chantiers de l'Atlantique est bien visible avec son mât haut de 15 mètres .Le mât tournant à 360° permet de s'adapter à la direction du vent et de dissocier la trajectoire du navire de l'orientation des voiles. La voile en matériau composite (fibres de verre et fibres de carbone) , rigide, baptisée Solid Sail se plie comme un accordéon. Des tests en cinématique et en aérodynamique vont être effectués dans différentes conditions météorologiques.

Le démonstrateur est installé à Pornichet pour plusieurs mois - Bernard Biger

Des tests ont déjà été effectués sur des petits voiliers, sur le monocoque du skipper Jean Le Cam puis sur un paquebot de la compagnie du Ponant (long de 90 m) pendant un an.L'idée est de passer à l'industrialisation. Régulièrement accusés de trop polluer, les armateurs se montrent intéressés par ces paquebots hybrides où la voilure pourrait atteindre 1 200 m2.

L'objectif est de proposer une croisière beaucoup plus responsable avec des navires beaucoup plus écologiques. L'objectif n'est pas de proposer un navire 100% à la voile mais un navire capable de réduire de 50% son besoin de propulsion" Vianney Vautier, architecte naval aux Chantiers de l'Atlantique

La voile en matériaux composites se plie comme un accordéon © Radio France - Anne Patinec

Et pour que les bateaux puissent passer sous les ponts, les mâts seront inclinables à 45°. En plus des paquebots, le concept pourrait aussi intéresser des navires de commerce ou de pêche. Pour y arriver, les Chantiers veulent structurer une filière française. Ils ont déjà signé un partenariat avec Multiplast (Vannes), la société qui fabrique les éléments en composite.