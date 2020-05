Les "chasseurs de déchets" creusois vous donnent rendez-vous ce week-end !

Ce sera leur première sortie depuis le début de l'épidémie de Covid-19 : les "chasseurs de déchets en Creuse" reprennent du service ce week-end. Ils organisent une promenade pour ramasser tous les détritus qui traînent samedi 16 mai. Le rendez-vous est fixé à 14h, place Bonnyaud à Guéret.

à lire aussi EN IMAGES - Des bénévoles ramassent plus de 100 kilos de déchets dans une forêt de Guéret

Leur défi : récolter le poids d'une personne en déchets. En plus des sacs plastique et de l'indispensable paire de gants pour éviter de se blesser, chacun est invité à porter son plus beau masque et à se tenir à distance des autres participants. Les organisateurs proposent également de venir déguisé pour "collecter les déchets avec classe" !