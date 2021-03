Les chasseurs de la Manche ramassent les déchets sur des sites naturels

Du plastique, encore et toujours du plastique. Au havre de Geffosses, les sacs poubelles se remplissent à vitesse grand V ce samedi. Parmi la vingtaine de gilets oranges qui déambule dans la réserve ornithologique, on retrouve de nombreux chasseurs. La fédération de la Manche participe pour la première fois à l'opération "J'aime la nature propre". L'objectif ? Nettoyer 3 espaces naturels du département pour protéger la faune et la flore.

Les sacs se remplissent

Le havre de Geffosses fait partie des 3 sites retenus, avec la baie du Mont-Saint-Michel, et la baie des Veys, au niveau de Brévands. Dans la réserve, beaucoup de déchets plastiques, et des cages à huîtres, ramenés là par la mer. "Elle arrive régulièrement ici, pour amener des déchets qui ne devraient pas être là", regrette Arnaud Philippe, animateur nature de la fédération des chasseurs de la Manche.

Du "greenwashing" ?

"C'est bien de montrer que la chasse, c'est aussi cela", explique Frédéric, qui ramène des charrettes entières de déchets. "Depuis les années 60-70, la chasse, c'est aussi de la gestion d'aménagement de territoire, de plantation de bosquets, et aussi la gestion de certains sites naturels", poursuit Arnaud Philippe.

Pourtant, les militants anti-chasse pointent souvent du doigt ce genre d'action. Ils parlent ainsi de "greenwashing" : une opération se voulant écologique mais ayant pour seul but de redorer l'image de la chasse. "On ne devrait même pas en parler. Ça devrait faire partie des gênes de chacun de protéger notre bien commun", répond Jean-Marc Jacquette, président de l'association de chasse maritime de la côte ouest du Cotentin.