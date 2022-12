Les chasseurs des Landes invitent les élèves à replanter des haies pour préserver la biodiversité

Plusieurs acteurs locaux, chasseurs, agriculteurs et écoliers participent à la restauration de haies sur la commune de Begaar.

Pelle en main, bonnet sur la tête, les deux classes d'élèves de l'école primaire de Bégaar sont parées pour la journée. Cinq agriculteurs leur ont préparé le sol, avec du paillage. En tout, 1300 mètres de haies champêtres ont été restaurés mercredi 7 décembre autour des exploitations agricoles des Barthes de l'Adour, "des zones inondables" explique Claire Dauga, membre de la Fédération des Chasseurs des Landes. "Nous voulons préserver la biodiversité", ajoute l'une des organisatrices. Les haies jouent aussi un rôle de retenue d'eau, de maintien du sol et comme brise-vent.

4 à 6 kilomètres de haies chaque année

L’objectif est de reconnecter entre eux des corridors écologiques (haies naturelles, alignements d’arbres, bosquets) existants le long de chemins ou de parcelles agricoles, en laissant pousser la végétation naturelle par un entretien régulier. Cette opération des chasseurs, financée par la région et l'Europe, est renouvelée depuis 2019, et permet de replanter entre 4 et 6 kilomètres de haies tous les ans dans l'ensemble du sud du département.