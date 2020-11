Les chasseurs du Pas-de-Calais vont pouvoir ressortir les fusils

La préfecture du Pas-de-Calais autorise la chasse de régulation sous certaines conditions pendant le confinement. Les chasseurs pourront tirer des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans les champs et les forêts comme les sangliers.

Les chasseurs ont obtenu ces dernières heures un appui des agriculteurs du Pas-de-Calais via la FDSEA qui réclamait la régulation de 14 espèces de gros gibier. Des sangliers, chevreuil qui prolifèrent en cette période de confinement. Et ce jeudi, ils ont appris la bonne nouvelle : la préfecture du Pas-de-Calais autorise "la chasse de régulation" sous certaines conditions du sanglier, du daim, cerf mais aussi du pigeon ramier, renard roux, corbeau freux, corneille noire, pie bavarde et rat musqué. La situation des espèces sera réexaminée fin novembre.

Attestation pour "missions d'intérêt général"

L'arrêté pris par la préfecture du Pas-de-Calais stipule que la chasse de régulation peut être pratiquée de manière collective ou individuelle. Les chasseurs devront avoir une pièce d'identité, une autorisation et une attestation dérogatoire de déplacement en cochant la case "Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative". La distanciation physique d'un mètre doit s'appliquer, les chasseurs ne doivent pas se regrouper et se déplacer seul en véhicule ou uniquement avec un membre du foyer.