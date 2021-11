Les chasseurs gardois suivent une formation pour améliorer la sécurité à la chasse

Améliorer la sécurité et prévenir les accidents, c'est l'objectif de la formation proposée aux chasseurs français. À l'École de Chasse et de Nature, à Nîmes, une vingtaine de chasseurs gardois y ont participé, ce mercredi, pour une meilleure pratique de leur activité.

La formation décennale des chasseurs sur la sécurité, c'est en ce moment. Ce mercredi, une vingtaine de chasseurs gardois se sont réunis à l'École de Chasse et de Nature, à Nîmes, pour suivre une formation de "remise à niveau". L'objectif est d'améliorer la sécurité et de réduire le nombre d'accidents en sensibilisant les licenciés aux bonnes pratiques et aux consignes de sécurité.

Une formation partout en France

Débutée en août 2021, cette formation est portée par la Fédération Nationale des Chasseurs. En revanche, il appartient à chaque fédération d'assurer son organisation. C'est également la première fois que les fédérations de chasse vont pouvoir voir et échanger avec chacun de leurs adhérents. Pour la Fédération Nationale des Chasseurs, il faut réveiller les consciences en matière de pratiques.

Dans le Gard, les plus de 15 000 chasseurs pourront suivre la formation d'une demi-journée, organisée par la FDC 30, à l'École de Chasse et de Nature, à Nîmes. Basée pour le moment sur une démarche volontaire, elle n'en reste pas moins obligatoire. "À partir de 2032, il faudra impérativement avoir suivi cette formation pour pouvoir continuer de chasser" confirme Daniel Debesnet.

Un rappel nécessaire sur les pratiques de sécurité

"On se rend compte qu'une bonne partie des accidents ne devrait pas exister si l'on avait respecté les règles élémentaires de sécurité, explique Daniel Debesnet, le constat part de là". Comme une piqure de rappel, la formation vise à prévenir les accidents de chasse et réduire les mauvaises pratiques. À Nîmes, la vingtaine de chasseurs présents à la formation ont pour la plupart passé le permis de chasse depuis plusieurs dizaines d'années.

Entre temps, la pratique et les consignes ont évolué. À 58 ans, Frédéric est chasseur depuis 40 ans. "J'ai fait des erreurs de jeunesse, des tirs que je n'aurai pas dû effectuer sans prendre conscience de l'éclat de balle, témoigne-t-il, ce matin je l'ai vraiment pris en compte".