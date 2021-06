Les châtaigniers bretons sont-ils en danger  ?

Les châtaigniers sont victimes de deux champignons et doivent être surveillés. C'est un phénomène national qui, en Bretagne, concerne particulièrement le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine. Les Côtes-d'Armor et le Finistère sont un peu moins impactés mais il faut être vigilant.

Les châtaigniers sont victimes de deux champignons et doivent être surveillés. C'est un phénomène national qui concerne aussi la Bretagne. Particulièrement le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine. Selon Laurence Roche, correspondante pour le DSF, le Département Santé Foret au ministère de l'Agriculture, les Côtes-d'Armor et le Finistère sont un peu moins impactés.

Deux champignons dangereux

Deux champignons posent problème : le chancre du châtaignier, heureusement contré par un virus. Et l'encre du châtaignier, visible depuis une dizaine d'années en Bretagne.

Il faut continuer à les surveiller

Quentin Puech, de Kerné Elagage, entreprise basée à Quimper avec des antennes dans le Sud Finistère et les Côtes-d'Armor, conseille aux propriétaires d'espaces boisés d'être particulièrement attentifs pour élaguer autour des arbres impactés ou les faire abattre afin que ce pathogène ne se propage pas.

"On a constaté qu'on était souvent appelés pour des châtaigniers en souffrance. On ne peut pas faire grand-chose, mais on peut protéger les arbres voisins si vous constatez une fragilité sur la cime ou des champignons au pied de l'arbre. Si l'écorce se décolle, s'il y a peu de feuilles alors qu'on est au printemps, il faut vérifier si c'est un retard saisonnier ou s'il y a un pathogène", explique Quentin Puech.