Les chenilles processionnaires de plus en plus présentes en altitude dans les Pyrénées-Orientales

A cause du changement climatique, les chenilles quittent plus tôt leur nid.

Elles gagnent du terrain chaque année, mais 2023 s'annonce comme une année noire dans les Pyrénées-Orientales. Les chenilles processionnaires des pins commencent leurs processions de printemps dans le département.

La larve aux poils urticants fonctionne par cycle de quelques années, et c'est cette année qu'on atteint son pic de pullulation. Ses attaques sont particulièrement visibles en Haut-Conflent et en Cerdagne, notamment sur les communes de Bolquère, Egat, Font-Romeu, ou Estavar.

Les chenilles processionnaires craignent le froid, jusqu'ici, les zones montagneuses étaient plutôt préservées. Mais le réchauffement climatique change la donne.

Des milliers de chenilles sur le bord des routes

C'est une image dont Monique Ramos va se souvenir. En pleine balade, elle a découvert la route entre Egat et Estavar couverte de chenilles processionnaires : "C'était le 2 janvier, il y avait des milliers de chenilles écrasées en bord de route. Les voitures roulaient dessus, on voyait les traces. Ce jour là, ça m'a choquée !", se souvient-elle.

Car le 2 janvier, c'est tôt pour une procession de printemps. Mais cette année, avec un automne et un hiver plus doux, et peu de précipitation, le cycle de la chenille s'est décalé.

Autre conséquence : la population explose. "En 25 ans d'expérience, je n'avais jamais vu ça, constate Jean-Philippe Hamelin, technicien forestier spécialisé dans la santé des forêts. Non seulement elle a explosé dans les endroits où elle était déjà présente, mais en plus elle est allée conquérir de nouveaux espaces."

De plus en plus présentes en montagne

Avec les courants d'air chaud les papillons issus des chenilles montent et s'installent de plus en plus en altitude. "Depuis le début des années 2000, entre Egat et Font-Romeu, on en trouvait sur le bord de la route. Maintenant, on en trouve beaucoup plus haut, jusque sur les pistes de ski", détaille Jean-Philippe Hamelin.

Et les maires de communes touchées s'organisent. "On n'arrivera jamais à les éradiquer, elles vont rester dans nos montagnes, admet Alain Luneau, le maire de Font Romeu. Donc il faut les traiter, traiter les arbres très touchés dans les forêts et sans doute en couper certains, faire des leurres pour que les papillons partent ailleurs, poser des pièges à chenilles."

Autres solutions : prévenir les propriétaires des arbres sur les terrains privés, informer la population des risques, en cas d'ingestion par les animaux par exemple. "C'est un investissement, mais un investissement moral aussi", résume Alain Luneau.

Selon le parc naturel régional des Pyrénées Catalanes, cette prolifération ne devrait pas trop affecter les pins : les chenilles affaiblissent l'arbre mais ne le tuent pas.