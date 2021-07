Les chenilles processionnaires pullulent en Alsace bossue

La pluie de ces derniers jours a atténué le problème. Mais depuis quelques semaines, les chenilles processionnaires envahissent le nord du Bas-Rhin et le sud-est de la Moselle. Roland Macholt, médecin généraliste à Oermingen, près de Sarre-Union a vu défiler de nombreux patients présentant une éruption et "une très forte démangeaison".

Ces petits insectes pullulent notamment dans les forêts de chênes, dont ils apprécient les feuilles. Les poils de ces chenilles, très urticants, sont transportés par le vent et provoquent de petits boutons, qui ressemblent "un tout petit peu à la varicelle", explique encore le médecin. L'Office national des forêts a même installé des panneaux de prévention.

Les éruptions apparaissent le plus souvent sur les parties découvertes du corps : bras, jambes, cou. Le Dr Roland Macholt conseille "de se couvrir", de prendre une douche et changer de vêtements en rentrant chez soi, et d'éviter de faire sécher le linge dehors. Dans la plupart des cas, les boutons et démangeaisons se traitent avec des crèmes, voire avec des antihistaminiques.