Les chenilles processionnaires sont de retour en Provence et elles sont dangereuses

Selon Yves Garcia, adjoint à l'environnement à la mairie d'Istres, ses chenilles sont de vraies plaies. "On reçoit souvent des plaintes d'administrés. Quand on a des chenilles à proximité du terrain de foot et que des enfants jouent juste en dessus, il y a des risques immédiats."

Et pour cause, les chenilles processionnaires sont urticantes, peuvent causer des irritations de la peau et être extrêmement dangereuses pour les yeux. Certains animaux finissent même par les ingérer, ce qui nécessite l'intervention d'un vétérinaire.

Chaque année, les chenilles prolifèrent entre le mois de novembre et le mois de mars. Seulement, avec le réchauffement climatique**,** elles apparaissent de plus en plus tôt. "Cette année, on a dû anticiper d'un mois", précise Yves Garcia. Cependant, elles sont moins nombreuses que les autres années à Istres : "Nous avons mis en place des dispositifs qui nous permettent d'en éradiquer de plus en plus chaque année", estime René Lopez, membre de la direction du cadre de vie, à Istres.

Échenillage et pièges

Depuis plusieurs années, la commune d'Istres fait appel à une entreprise spécialisée pour venir à bout de ses gros insectes poilus. Les techniciens procèdent à un "échenillage" : ils coupent, un par un, les nids de chenilles. Facilement repérables, les nids ressemblent à de grosses chrysalides, en toile.

Des éco-pièges ont également été posés sur des arbres de la commune : ils sont censés récupérer les chenilles lorsqu'elles descendent le long des troncs. "Si des nids se forment après l'échenillage, les insectes seront tout de même interceptés grâce aux pièges que l'on a posé", explique Laurent Salmon, directeur technique de l'entreprise Provalp qui intervient à Istres.

50% de chenilles en moins

Grâce à ses interventions, la commune d'Istres voit sa population de chenilles diminuer d'année en année. En 2022, 30.000 nids ont été coupés. Cette année, entre 20.000 et 25.000 nids seront délogés.