Les chercheurs de métaux à la rescousse de la plage de Fréaudour à Saint-Pardoux

Saint-Pardoux, France

Détecteurs de métaux à la main, les "détectorists" ont rasé pendant de longues heures la plage de Fréaudour. Entre capsules de bières ou encore plombs de pêche, la récolte est impressionnante. Ces appareils sont d'une grande précision. "Je peux dénicher un bout en métal présent sur le bout d'un saucisson à 20 centimètres sous le sable!", sourit Hugo la poche du manteau remplie de petits métaux.

Les détecteurs envoient des ondes dans le sol. Dès que la machine sonne, cela signifie qu'il y a un métal en dessous. On appelle cela les courants de Foucault. Dès que l'on entend le bip, on creuse minutieusement et avec un petit "bipeur", on cherche le petit bout de métal.

"Donner une belle image des détectorists"

Mathieu Simonneau est à la tête de cette opération originale de nettoyage. Président de l'association "Detectoris Limouzi", ce citoyen responsable cherche à donner une bonne image de son loisir. "Les autorités n'aiment pas trop les detectoris car certains chercheurs de métaux ne respectent pas les règles. Ils vont sur des zones archéologiques protégées pour piller les ressources et les revendre sur le marché noir par la suite. Avec cette action de nettoyage, nous montrons une belle image de ce loisir qui est pratiqué par de nombreux amateurs âgés de 7 à 77 ans!"

Des clous, des fers à bœufs et d'autres métaux retrouvés. © Radio France - Thomas Vinclair

Sur la plage les enfants sont nombreux à s'amuser aux chercheurs de trésors. Mais seulement des déchets à l'horizon. "J'ai déjà ramassé un gros ressort et des plombs de pêche!" se réjouit Noa, 9 ans. Les parents viennent avec les enfants comme pour Julien et son fils de 11 ans. "On est aussi là pour montrer le bon exemple à nos enfants, explique le père de famille, Il faut prendre conscience qu'on ne respecte par l'environnement dans lequel on vit en jetant dans la nature".

Des belles surprises

Avant la construction de ce lac artificiel, mis en eau en 1976, il y avait des champs et des habitations. Les chercheurs de métaux sont tombés sur de petits trésors comme des fers à bœuf. Un des détectorists retrouvera "un poids monétaire utilisé vers le XV siècle". Dans ce cas, un tel l'objet est systématiquement signalé auprès de la Directions régionales des affaires culturelles (Drac). Sa place est, peut-être, dans un musée.