Les Chevaliers de l'onde ont mis la main au sac-poubelle pour la Sorgue

L'opération velleronnaise a lieu tous les ans depuis 27 ans. Jean Ronze, le président des Chevaliers de l'onde - une association pour la préservation du patrimoine aquatique du pays des Sorgues - raconte qu'au début la Sorgue regorgeait d'encombrants : "Il y a 27 ans on ramassait des machines à laver, des cuisinières..." Mais selon lui, les déchets ne sont plus les mêmes depuis. "On retrouve majoritairement des matières plastiques, des cannettes", indique Jean Ronze.

Certains détritus sont dans la Sorgue depuis des années. © Radio France - Julia Beaufils

"Le masque est une catastrophe !"

Pourtant un petit nouveau a fait son apparition dans les eaux vauclusiennes depuis le début de la pandémie : le masque. "Le masque c'est une catastrophe. Et quand on discute avec les entreprises de traitement de l'eau, elles racontent que les masques se coincent dans les filtrages et empêchent le bon fonctionnement des machines", souligne Jean Ronze.

"Il doit s'agir des restes d'un pique-nique improvisé sur la Sorgue l'été", indique un volontaire. © Radio France - Julia Beaufils

Alors avec sa troupe d'une vingtaine de volontaires, ils se répartissent les différents secteurs : il y a les bords de Sorgue, mais aussi le marché. Et ses équipes ne font pas que ramasser les détritus. Les bénévoles débroussaillent les chemins, nettoient les accès, replantent les panneaux de sensibilisation.

Les bénévoles nettoient également les accès à la Sorgue. © Radio France - Julia Beaufils

Des pêcheurs ramasseurs

Autre donnée importante de cette action ce samedi 12 février, les volontaires n'ont pas pu marcher en bottes dans le cours d'eau pour le nettoyer. "On est en pleine période de reproduction des poissons et par conséquent on ne peut pas prendre le risque de détruire les frayères, les zones de ponte", insiste un volontaire. Ce dernier est pêcheur. Pour lui participer à ce nettoyage c'est une partie essentielle de son loisir. "En tant que pêcheur on est au cœur de l'environnement et de la biodiversité. Pêcher c'est aussi prendre soin des milieux aquatiques", conclut-il.