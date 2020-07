Les chiens autorisés sur la plage à Sète cet été

Les chiens vont pouvoir aller à la plage cet été à Sète. La mairie met en place une zone qui leur est libre d'accès, une portion de 250 mètres, plage de Vassal, entre les accès 76 et 77. Habituellement, un arrêté municipal interdit leur présence sur le sable du 1er juin au 30 septembre. "À Sète nous avons près de 14 kilomètres de plage. Si on ne peut pas mettre 250 mètres où c'est autorisé pour les chiens, c'est quand même dommage", explique Romain Ferrara, l'adjoint à la mairie en charge des manifestations nautiques.

Une expérimentation

La mesure vise surtout à permettre aux locaux de pouvoir continuer à promener leur chien. Mais la zone réservée donne directement sur plusieurs campings de Marseillan, et les touristes sont les plus réservés devant cette mesure. "On n'a pas trop envie de se faire embêter par les chiens quand on est sur la plage", souligne Julie, vacancière. "Moi, je n'ai rien contre les chiens à la plage, mais j'ai quelque chose contre les crottes de chiens à la plage", ajoute son amie.

Chez les locaux aussi, l'idée ne fait pas l'unanimité. Liliane, une retraitée sétoise, ce serait bien passée de cette mesure. "Moi, ça me dégoûte. Je ne peux pas dire que je n'aime pas les bêtes, mais j'ai toujours peur qu'il y ait des saletés de chien. Je suis allergique à ça". "De toutes façons, ce n'est pas respecté, on croise pleins de petits chiens l'été sur les plages, observe Christine, qui vit elle aussi à Sète. Ce sont des êtres vivants, ils ont bien le droit d'en profiter !"

La crainte d'une plage bien propre a bien été prise en compte par la mairie, qui a installé des distributeurs de sac à l'entrée de la plage. "Il y aura des nettoyages plus fréquents, des analyses aussi seront faites sur l'eau, détaille Romain Ferrara. Si jamais on constate qu'il y a une problématique, on pourra déplacer ou aménager différemment le dispositif pour être sûr de garder une qualité optimale des eaux de baignade. Et l'adjoint de souligner que, sur les plages qui autorisent déjà les chiens, il n'a pas été observé de niveaux de pollution supérieurs.

L'accès à la zone autorisée se fait par les entrées 76 et 77 de la plage de Vassal.

La plage de Vassal, ouverte aux chiens, est située à l'extrême ouest du littoral sétois, à la frontière avec Marseillan - Office du tourisme de Sète

