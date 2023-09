Les cigognes en migration sont de passage en Creuse

Les cigognes traversent la Creuse depuis le mois d'août. En ce début septembre, nous sommes en plein pic des migrations. En provenance du nord de l'Europe, pays baltes, Pologne et Allemagne notamment, elles vont passer l'hiver dans les régions plus chaudes d'Afrique ou d'Espagne.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs Creusois publient de jolies photos de cigognes qui font une petite pause dans un champ, comme à Guéret le 12 septembre. On aperçoit souvent des cigognes blanches mais il est possible de voir des cigognes noires, beaucoup plus rares. Elles affectionnent particulièrement les prairies et les marais, où elles se régalent de batraciens, mulots et insectes.

"Leurs mouvements sont imprévisibles mais on les voit particulièrement sur les hauteurs de la Creuse, à Saint-Vaury ou sur le plateau de Millevaches", précise Gilles Pallier, ornithologue creusois.

Bernard Chan, un Creusois, a pris en photo ces cigognes à Guéret le 12 septembre. - Bernard Chan

Deux couples installés en Creuse

En plus des cigognes de passage, saviez-vous qu'il y a des cigognes installées en Creuse ? Deux couples au moins ont été repérés, explique Gilles Pallier : "Il y en a un qui niche à l'étang des Landes et un autre dans un étang à proximité." Ces cigognes reviennent vers février ou mars en Creuse et repartent en juillet ou août.

D'après la ligue de protection des oiseaux , il y a plus de 5.000 couples de cigognes en France. Elles se reproduisent beaucoup en Alsace et Charente-Maritime.