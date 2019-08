Les cigognes se portent bien en Franche Comté

La période du 20 août au 10 septembre correspond au pic de la migration des cigognes. En Franche-Comté la LPO (Ligue de protection des oiseaux) lance un appel au recensement. En 1991 on comptait un couple de cigognes nicheuses dans la région, on en trouve 39 en 2019.

La période de la migration des cigognes court de la mi-juillet à la mi-octobre. Mais le pic des passages en Franche-Comté se situe du 20 août au 10 septembre. Du coup la LPO, la Ligue de Protection des oiseaux de Franche-Comté lance un appel au recensement.

Sécuriser les lignes électriques les plus fragiles

"Cela nous sert à mieux connaître les couloirs de migrations mais aussi à établir des cartes précises des gros et des petits flux de migrations, détaille Samuel Maas ornithologue à la LPO, qui était notre invité ce lundi matin. Parfois les cigognes se posent sur des pylônes électriques ou des lignes non sécurisées, et elles peuvent s'électrocuter. Notre partenariat avec Enedis ou RTE permet de sécuriser les lignes les plus fragiles et d'éviter les coupures de courant pour les usagers".

39 couples de cigognes nicheuses en Franche-Comté

"En ce moment les cigognes regagnent leurs sites d'hivernage, explique encore Samuel Maas, majoritairement le coeur de l'Espagne ou l'Afrique du Nord. En Franche -Comté comme en France la cigogne se porte bien : beaucoup d'espèces sont sur le déclin mais pas la cigogne qui a une démographie positive. _La première cigogne nicheuse a été trouvée en Franche Comté en 1991_, aujourd'hui en 2019 on trouve 39 couples dans la région."

Pour participer au recensement des cigognes en Franche-Comté, deux possibilités : contactez la Ligue de Protection des oiseaux sur sa page Facebook ou appelez le 03 81 50 43 10.