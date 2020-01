Les copropriétaires du Signal à Soulac-sur-Mer attendent toujours une indemnisation

Bordeaux, France

Ils avaient dû quitter leur immeuble, Le Signal, en 2014, à cause de l'érosion du littoral. Les 75 copropriétaires de cette construction de bord de mer cherchent depuis à être indemnisés. Mais la justice les a déboutés plusieurs fois. L'Assemblée nationale avait voté, en décembre 2018, un amendement débloquant une indemnisation de 7 millions d'euros. Une somme que les copropriétaires n'ont toujours pas reçue.

On nous balade - Jean-José Guichet, président du syndicat des copropriétaires du Signal

Après six ans de combat, la lassitude se fait sentir chez les copropriétaires de l'immeuble. "C'est le flou le plus total, on se demande ce qui se passe" confie Jean-José Guichet, leur représentant. "On a l'impression qu'ils ne se rendent pas compte de l'aspect social de notre affaire." Jean-José Guichet explique que certains copropriétaires sont encore en train de rembourser des prêts pour les appartements qu'ils occupaient -et tous paient encore des impôts, ajoute-t-il.

La préfecture optimiste sur l'issue du dossier

Fabienne Buccio, préfète de la Gironde et de la Nouvelle-Aquitaine, suit de près le dossier, assure-t-on à la préfecture, qui fait savoir que des garanties ont été données par le Ministère de l'Économie et des Finances sur l'indemnisation prochaine des copropriétaires. Les 7 millions d'euros sont bien pris en compte pour l'année 2020 mais la procédure est ralentie par la complexité juridique du dossier, unique en France, où l'érosion n'est pas considérée comme une catastrophe naturelle comme peuvent l'être les inondations.

Le député du Médoc Benoît Simian, à l'origine de l'amendement, admet avoir espéré que le dossier se règle avant la fin 2019. "Ce n'est plus qu'une question de jours (...) l'Etat doit maintenant être au rendez-vous de ce vote parlementaire, ou ce serait un déni de démocratie." Mais l'élu girondin alerte sur l'avenir. Le cas de l'immeuble Le Signal est pour le moment unique mais l'histoire pourrait se répéter sur le littoral à cause du réchauffement climatique, prédit Benoît Simian.