Les coccinelles envahissent cet été nos plages de Loire-Atlantique pour se désaltérer avec votre transpiration

Avec la canicule, vous êtes nombreux à profiter de la fraicheur de l'océan pour vous rafraichir. Mais installé sur votre serviette, vous avez peut-être déjà, depuis le début de l'été, dû cohabiter avec de nombreux insectes comme les coccinelles ! Ce sont des colonies qui se sont invités sur le littoral et qui se collent à nos peaux et maillots de bain. Un phénomène qui s'observe depuis une dizaine d'années avec le réchauffement climatique.

C'est l'analyse faite par Aline Donini, muséologue et entomologiste indépendante. "Entre avril et juillet-août, on est d'abord dans la pleine saison de reproductions des insectes. Ils sont donc déjà beaucoup plus nombreux. En ce qui concerne la pullulation des coccinelles, cela s'explique par un printemps qui a été plus chaud. Ce qui a favorisé le développement de l'alimentation de ces insectes à savoir les pucerons. Plus elles ont eu à manger, plus elles se sont reproduites", précise la scientifique.

Si vous transpirez, elles vont venir boire votre sueur

Leur présence sur les plages s'explique par la sécheresse "donc elles sont parties chercher à manger en se laissant porter par les vents qui les portent vers le bord de mer. Les vents de mer, eux, les portent vers la côte, ce qui fait qu'elles se retrouvent coincées", ajoute-t-elle. Si elles se posent en nombre sur notre corps, cela s'explique par la faim et leur volonté de boire. "Si vous transpirez, elle vous donc venir boire votre sueur".

Des guêpes bien présentes, mais pas plus nombreuses

En plus des coccinelles, les guêpes elles aussi sont bien présentes sur les côtes et dans nos jardins. Mais ne vous fiez pas aux apparences insiste Aline Donini. "Quand il fait plus chaud, elles vont avoir plus d'activités car ce sont des prédateurs et donc nous les côtoyons plus souvent. Eté oblige, nous sommes davantage dehors et nous mangeons des choses sucrées et juteuses. C'est tout ce qu'elles aiment ! On les voit donc plus car nous sommes sur leur terrain. Mais elles sont de moins en moins nombreuses",