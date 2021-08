Les Comités Communaux Feux de Forêt mobilisés au cœur de l'été dans les massifs forestiers vauclusiens

Un dispositif qui inclue aussi les gardes forestiers renforcés par les équipes de jeune en forêt recrutés par le Conseil Régional.

Comme chaque été l'accès aux massifs peut être interdit du jour au lendemain en raison de la présence d'un vent plus ou moins violent ( la borne téléphonique d'information est consultable au 04 28 31 77 11. ).

Des conditions de sécheresse de la végétation qui réclament la plus grande vigilance

La végétation est très sèche et la fréquentions accrue cet été des sites touristiques incite à une prévention renforcée. C'est une tache à laquelle s'attelle notamment les 68 Comités Communaux des Feux de Forêt du Vaucluse et leurs 1100 bénévoles comme celui du secteur de Cheval Blanc qui patrouille dans le Petit Luberon. Ici les gorges du Régalon sur le versant sud du Petit Luberon attirent tous les jours un public nombreux. A l’entrée des gorges, Maxime et Coline de la Garde Forestière Regionale informent les touristes avec quelques conseils et leur communiquent le numéro de la borne téléphonique sur l’accès autorisé ou non des massifs forestiers. « Il y a beaucoup de gens qui n’ont pas consciences des risques notamment qui viennent du nord de la France où c’est plus vert » explique Maxime. Coline rajoute : « Mais ils s’en doutent un peu, seulement il faut leur rappeler quelques principes élémentaires ». D’ailleurs tous deux voient souvent arriver des randonneurs ou promeneurs la cigarette à la bouche.

Le rôle de surveillance mais aussi d'assistance des Comités Communaux des Feux de Forêt

Alors que le parking des gorges du Régalon continue à se remplir en ce tout début d’après –midi le 4 x 4 de la patrouille du CCFF de Cheval Blanc fait une halte avec à son bord Paul Chanavas , le chef du secteur, et son quo-équipier Jean-Paul Payan. Le comité local compte 12 bénévoles qui effectue tout au long de l’été des rotations chacun sur quatre journée. « Vous voyez les gens arriver, ils sont plus ou moins bien chaussés. On leur demande s’ils ont de l’eau mais on a un rôle essentiellement de prévention. C’est vrai qu’ils partent souvent dans la montagne, ils n’ont pas de carte, ils ne savent pas très bien où ils vont et on les retrouve souvent là-haut en perdition. Ce n’est pas notre rôle mais on a de l’eau pour les dépanner.

Notre rôle primordial c’est la surveillance, poursuit Paul Chanavas, en cas de fumée suspecte ou quoi. A ce moment nous devons alerter les pompiers bien entendu, le Service Départemental d’Incendie et de Secours, par un système de carte à carroyage, carte qui sont les même que celles des pompiers. Ce qui nous permet de nous situer nous et de situer la fumée suspecte pour qu’ils puissent tout de suite la localiser. »

Une citerne embarquée en cas de besoin mais pour des interventions très limitées

Les véhicules comportent une citerne d’appoint de 600 litres d’eau qui permet éventuellement en cas de petit départ de foyer d’intervenir en attendant l’arrivée des secours mais comme tient à préciser les deux bénévoles sur cheval Blanc : « mais nous ne sommes pas pompiers, nous ne sommes pas formés à cela, pas équipés donc on alerte. Mais effectivement si il y avait un petit feu ou un barbecue à éteindre , mais ça se limite à cela ! »

En Vaucluse, comme ailleurs, les Comités Communaux des Feux de Forêt sont sur le terrain tous les jours. En 2020, les bénévoles (par équipe de deux) ont assuré plus de 7 764 heures de patrouille dans les massifs forestiers vauclusiens en parcourant 69 655 kms. Ils ont pu ainsi alerter 29 fois le Centre de Traitement de l'Alerte Unique du Service d'Incendie et de secours d’un départ de feu ou d’une fumée suspecte et sont intervenus sur une trentaine de départ de feu.