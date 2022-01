Les communes de l'Yonne sont de plus en plus concernées par les économies d'énergie

C'est une première nationale, le SDEY, le Syndicat Départemental d'Energies de l'Yonne remet les premiers labels "terre d'innovation " à dix communes pour leur effort en matière d'éclairage ou d'optimisation énergétique. Parmi les lauréats figurent les villages d'Héry, Bellechaume, Dixmont, Annay la cote ou encore Cussy les forges. Jean-Noël Loury, le président du syndicat départemental d'énergies de l'Yonne espère que le modèle icaunais sera repris au niveau national.

France Bleu Auxerre : Quelle a été votre démarche pour décerner ces labels ?

Jean-Noël Loury : La finalité c'est de mettre en avant les communes qui contribuent à rendre le territoire de l'Yonne attractif et qui valorisent les innovations du SDEY au service des communes. On met en avant les communes pour l'aménagement de leur territoire.

Les communes devaient répondre à 30 critères, lesquels par exemple ?

Je pense à l'éclairage public et aux communes qui ont pris l'option éclairage public led intelligent. L'avantage pour la commune, c'est que l'éclairage est beaucoup moins gourmand (50 à 60 % d'économie d'énergie) et beaucoup plus facile à gérer par ordinateur.

Ces labels sont accompagnés d'aides financières ?

Ils sont avant tout symbolique. Nous avons déjà apporté des aides financières dans le cadre de subventions aux projets des communes. Le label sera affiché à leur entrée comme pour les villages fleuris.

Les communes se sentent de plus en plus concernées par les économies d'énergie ?

Oui, je pense à l'éclairage public. Nous avions une dizaine de communes intéressées quand nous avions lancé cela, aujourd'hui 140 communes qui sont dans l'attente de réaliser leur éclairage public, à tel point que nous avons dû modifier nos règles financières et recourir à un emprunt substantiel pour qu'elles puissent bénéficier des aides dans les deux ans à venir.

Héry est un bon exemple, la commune a engagé une vrai réflexion sur un aménagement global ( dissimulation des réseaux, sécurité des habitants, réduction de vitesse). J'ai été bluffé par son travail très réfléchi. Je peux vous faire la confidence, la commune recevra ce soir le prix du Président !

Vous souhaitez que votre démarche soit pris en modèle au plan national ?

Exactement, je suis vice-président au niveau national du Syndicat en charge de l'innovation. J'en ai parlé à mes collègues à Paris qui sont très intéressés. On envisage de valider l'idée à notre prochain congrès à Rennes en septembre pour que cela ait lieu sur l'ensemble du territoire national.