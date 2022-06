Les communes manchoises assez peu exposées aux pesticides selon une étude

La Manche, bonne élève sur la question des pesticides ? Il faut croire que oui : selon une étude et une carte interactive publiées par l'association Solagro la semaine dernière, le département est en vert, autrement dit peu dépendant aux produits phytosanitaires. Son IFT, l'indice de fréquence de traitement, est de 1,41, sur une échelle de 0 à 18,5.

Peu de pesticides grâce à l'élevage en pâturages

La principale raison à ce faible IFT tient au nombre de surfaces agricoles en herbe, grâce au maintien d'un élevage dans les pâturages. Or, l'herbe ne nécessite pas de traitements phytosanitaires. Autre explication, le développement de l'agriculture biologique, qui représente 8% de la surface agricole totale.

Le département de la Manche est majoritairement en vert, peu exposé et dépendant aux pesticides. - Capture d'écran Carte Adonis, site de Solagro

Le maïs et le chou plus gourmands en produits phytosanitaires

Néanmoins, aucune commune n'a zéro pesticide sur son sol. Certaines dépassent également la moyenne départementale. C'est le cas autour de Pontorson, notamment à Beauvoir. La commune de la baie du Mont-Saint-Michel a un IFT de 4,89, principalement à cause de la culture du maïs en grain.

Le Val de Saire n'est pas non plus épargné. Les communes de Gatteville-le-Phare, Sainte-Geneviève et Montfarville ont l'indice le plus élevé du Cotentin. Cette fois, c'est lié au maraîchage, et notamment à la culture du chou.

Et vous, êtes-vous exposés aux pesticides dans votre commune ? La réponse sur la carte interactive ici.