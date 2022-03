Les communistes veulent "piquer" l'argent des "profiteurs" pour financer la transition écologique

La suite de notre tour d'horizon des programmes des candidats à la présidentielle : on s'intéresse ce jeudi aux propositions du candidat communiste Fabien Roussel en matière d'environnement, avec le co-secrétaire du PC en Côte-d'Or Georges Vayroux.

France Bleu Bourgogne - Georges Vayroux, parmi les priorités de nos auditeurs et téléspectateurs, il y a le souhait, de développer les transports plus écologiques sur le territoire de la Côte-d'Or. À ce propos, Fabien Roussel suggère de rendre gratuits les transports en commun urbains, mesure qui sera financée. comment, dites-nous?

Georges Vayroux - En prenant l'argent là où il est. Total a réalisé des milliards de bénéfices grâce à la crise pétrolière . C'est sont pour le moment les automobilistes qui payent la facture pour engraisser Total. Il faut prendre l'argent là où il est, piquer l'argent des profiteurs, je cite Total mais il y en a d'autres.

Autre élément important, votre candidat Fabien Roussel veut réduire le transport routier de marchandises en investissant massivement dans le fret ferroviaire et le fret fluvial.

C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les cheminots sont en grève aujourd'hui. Vous savez il y a quelques mois, un quotidien régional que nous connaissons tous disait "pourquoi la Lino est saturée ?" Il y a deux réponses : soit parce qu'il n'y a pas assez de routes, et donc on bétonne soit parce qu'il y a trop de voitures.

On n'en fait pas assez sur les sur les transports ?

Et pourtant, le réseau des transports de l'agglomération dijonnaise, tout du moins, est un des meilleurs de France. Cela ne suffit pas. Donc, on propose la gratuité des transports urbains et pas seulement en Côte-d'Or, bien sûr. Et on investit dans le transport, dans le fret ferroviaire : regardez les zones industrielles de Dijon les plus anciennes. Il y a des rails partout. Ils ne sont plus utilisés.

Mais là aussi, il faut investir. Là aussi, il faut de l'argent. L'État sera là ?

Bien sûr. En trouvant des nouveaux moyens, en prenant l'argent là où il est. Par exemple en rétablissant l'impôt sur la fortune, en le multipliant par trois.

Rien sur la voiture électrique ?

Vous savez, pour moi, la meilleure voiture de ville, la meilleure voiture, la moins polluante, c'est le train, le tram ou le vélo. Alors bien sûr, moi, plutôt qu'investir dans des voitures électriques, je ne suis pas un spécialiste, mais je me pose des questions quand même sur les problèmes d'approvisionnement des principaux matériaux, pour les batteries, le cuivre, le lithium et leurs problèmes de recyclage à l'avenir. Il n'y a pas que moi, même le PDG de Peugeot, c'est bien le seul point sur lequel on est d'accord, a dit à peu près la même chose.

Contrairement à d'autres candidats de gauche, Georges Véro, vous ne tournait pas le dos au nucléaire, bien au contraire. Pour décarboner l'énergie française d'ici 2040 2050. C'est l'horizon donné par Fabien Roussel. Vous proposez de développer le nucléaire avec les énergies renouvelables.

C'est ce qu'on appelle le mix énergétique, c'est à dire qu'il y aura du nucléaire. Et puis, il y aura des énergies renouvelables, des éoliennes, des panneaux solaires, etc. C'est à ces conditions qu'on réussira vraiment une vraie transition écologique. Vous savez, quand les éoliennes ne tournent pas faute de vent, ça peut arriver.

Donc tous les projets éoliens qui existent aujourd'hui et qui vont exister en Côte-d'Or, vous les conservez ?

Oui, à condition qu'il y ait une véritable concertation avec les habitants. Et n'oubliez pas également que Fabien Roussel souhaite un pôle public unique qui regroupe l'ensemble des moyens de production énergétique.