"Les comportements ne changent pas" constatent des alsaciens mobilisés pour ramasser les déchets à Plobsheim

Gilets jaunes, sacs poubelles, gants et pinces, ce ne sont pas quelques gouttes de pluie qui ont arrêté la cinquantaine de citoyens mobilisés pour ramasser les déchets près de la base nautique de Plobsheim-Eschau, ce samedi 1er avril. Ils étaient réunis dans le cadre de l'opération "Elsassputz", organisée pour la première fois par la Collectivité Européenne d'Alsace (CEA). Le ramassage dure deux heures et les groupes se dispersent sur trois circuits différents. Si le nettoyage de printemps est une tradition pour les bénévoles d'associations en Alsace, cette opération incite qui le souhaite à ramasser les déchets près de chez soi, seul ou à plusieurs.

Dans les sacs, principalement des mégots et du plastique. © Radio France - Anaëlle Larue

Pauline habite à Eschau et est venue avec sa fille d'à peine 10 ans. Elle participe pour la première fois à ce genre d'évènements et s'étonne de "tous les plastiques et les mégots ramassés, après tout ce qu'on entend dans les médias, on aurait pensé que les gens seraient plus sensibilisés." Pour Pauline, le plus important est de transmettre aux générations futures la notion de respect de l'environnement.

Notion que les plus jeunes mobilisés semblent avoir bien saisie. Lison, Ninon et Orane sont âgés de 9 à 10 ans et tous les trois feraient "tout pour la nature" . Dans leurs sacs, "des cigarettes, des cannettes, du papier, du filet, du verre". "Il y en a de plus en plus et c'est inquiétant" note Lison .

Eléa, de l'association Eschau Nature, participe tous les premiers samedis du mois à un ramassage de déchets. Elle dresse le même constat : "c'est toujours pareil, ça n'évolue pas, les comportements ne changent pas. On est à la fois super contents de remplir nos sacs et en même temps tristes de devoir le faire."

Annie, également habitante d'Eschau, souhaiterait aller plus loin dans la sensibilisation au respect de l'environnement. "Mais comment faire ? Je pense qu'il faudrait que ça commence dès l'école. Il ne faut pas habituer les gens à jeter par la fenêtre de la voiture." L'opération se poursuit encore demain matin, dimanche 2 avril.