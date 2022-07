"Les conditions de sécheresse sont les pires depuis 1959" alertent les pompiers des Bouches-du-Rhône

2022 est en train de battre tous les records quand on parle de chaleur et de sécheresse. Après le mois de mai le plus chaud depuis plus d'un siècle nous avons connu un mois de juin aussi très chaud avec des records battus la journée et la nuit. Une situation très inquiétante pour la nature, la sécheresse s'accentue chaque jour un peu plus et les sapeurs-pompiers alertent face au risque incendie. Pierre Bépoix, directeur départemental adjoint des pompiers des Bouches-du-Rhône explique : "Les conditions de sécheresse dans les Bouches-du-Rhône sont très sévères, ce sont les pires depuis 1959 on est sur un déficit hydrique de moins 75% pour le département ce qui est très conséquent".

Des conditions environnementales qui accentuent le risque incendie. Ce mardi le risque est élevé, 20 massifs du département sur 25 sont fermés. Face au risque, 350 sapeurs-pompiers sont mobilisés en prévention sur le terrain en plus des 500 qui sont dans les 60 casernes des Bouches-du-Rhône.

Le SDIS 13 est très mobilisé pour frapper vite et fort tout départ de feu - Pierre Bépoix, directeur départemental adjoint des pompiers 13