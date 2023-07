Les conséquences de la canicule sur les cultures et l'élevage, un stress thermique dangereux

C'est l'un des effets du dérèglement climatique : le "heat stress" ou stress thermique, lorsque les températures et l'humidité sont trop extrêmes, et que les températures des corps augmentent alors à leur tour de manière trop élevée. Le corps a soudain du mal à se refroidir, et cela peut provoquer des maladies, ou pire. C'est le cas pour les êtres vivants mais aussi pour les végétaux. Comme le souligne le docteur en agroclimatologie Serge Zaka, tous subissent actuellement, en méditerranée, des températures qui dépassent leurs limites génétiques. La floraison des légumes risque d'être perturbée, l'olivier peut voir ses fruits se dessécher, la vigne aussi peut souffrir, ainsi que les animaux d'élevage.

Tout est cramé

"Tout est cramé", c'est la constatation brutale de François Fonti, maraîcher en bio à Biguglia. C'est d'abord le champignon du mildiou qui a attaqué ses légumes, après les fortes pluies du mois de juin. Une humidité chaude qui a fait proliférer un champignon invasif, "et rien à faire", la bouillie bordelaise et autres remèdes n'ont pas eu raison du mildiou cette année.

Après le mildiou, la canicule

"Le pire, c'est les tomates, explique le maraîcher en pointant ses cultures, aux feuilles grisées par le mildiou. Je dois tout tailler, le champignon noircit les feuilles, on dirait que le feu est passé dans mon champ, alors les légumes se retrouvent exposés au soleil, ils sont moins protégés par les feuilles, par la masse, et tout crame." Ce matin-là, la récolte est maigre : quatre cagettes, lorsque le professionnel a l'habitude d'en récolter au moins trois voire quatre fois plus à la même période. Les courgettes donnent encore un peu, les poivrons semblent bien partis mais "rien n'est certain". François Fonti a dû renoncer aux marchés cet été, et réserver ses récoltes pour ses fidèles clients, qui viennent en vente directe. Concentré sur les plantations pour l'hiver, le maraîcher a fait une croix sur les recettes de l'été.

Au-delà des limites thermiques des légumes

Les températures de ces derniers jours dépassent les limites thermiques des légumes. La fructification des tomates, par exemple, est perturbée lorsqu'il fait plus de 35°C en journée. Pour les poivrons, au-delà de 32°C, il y a un risque de stérilité du pollen et les fleurs peuvent tout simplement tomber.

Les animaux d'élevage souffrent aussi des fortes chaleurs

Même inquiétude du côté des animaux d'élevage. Nelly Lazzarini s'est arrangée, en prévision des fortes chaleurs, pour que ses 250 chèvres transhument un mois en avance. "On a essayé de traire avant mais on va quand même perdre un mois de lait" raconte l'éleveuse. En effet, les chèvres transhument seules et une fois là-haut la traite s'arrête. "Et pour les éleveurs qui ne font pas la transhumance, ce sont les charges qui augmentent, car il faut nourrir les animaux puisque le soleil a tout brûlé... Dans tous les cas on ne peut pas traire, parce que les animaux ont chaud donc font vraiment moins de lait." L'éleveuse souligne que de plus en plus il faut chaque année s'adapter au climat, en suivant toujours le bien être des bêtes. "On les voit aussi revenir de la transhumance de plus en plus tôt. Là-haut, elles trouvent l'eau et la nourriture toutes seules, on les voit revenir mi-septembre au lieu de mi-octobre, signe qu'il n'y a plus assez en hauteur..."