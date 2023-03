Les cours d'eau de la région toulousaine observés depuis l'espace par le satellite SWOT

Le satellite international SWOT (Surface Water and Ocean Topography) a fourni ses premières images des cours d'eau de notre planète. Le satellite a pris en images entre autres le Gulf Stream au large des côtes de la Caroline du Nord et de la Virginie, mais aussi les lacs, rivières et autres cours d'eau douce de la région toulousaine.

Une cartographie précise des cours d'eau toulousains

Les images radar ont permis de révéler une très grande quantité de surfaces d’eau douce chez nous. Avec la Garonne tout d'abord, large d’environ 200 mètres dans le centre-ville de la ville rose, avec le Canal du Midi aussi dont la largeur ne dépasse pas 20 mètres. On distingue aussi de nombreux lacs comme celui de La Ramée d’une superficie de 13,5 hectares.

Et collecter ces données a un but scientifique : l'idée c'est de dresser une cartographie précise haute résolution des ressources en eaux douces de notre planète. Les mesures des masses d'eau douce continentales et d’eau salée des océans fournies par le satellite aideront à mieux comprendre et connaître le cycle de l’eau à l’échelle mondiale.

Mieux gérer nos ressources en eau

Une connaissance d'autant plus importante dans le contexte du changement climatique comme l'explique Bill Nelson, administrateur de la NASA : "dans un contexte de dérèglement climatique, mesurer les ressources en eau douce à l’échelle planétaire grâce aux données spatiales est un enjeu décisif aujourd’hui. L'imagerie avancée de SWOT permettra aux chercheurs de mieux gérer les stocks d’eau douce et les effets de l'élévation du niveau de la mer dans le monde entier."

Et l'administrateur d'ajouter : "l'eau est l'une des ressources les plus importantes de notre planète, corrélée aux conséquences du changement climatique. SWOT fournira des informations essentielles que les communautés pourront exploiter pour se préparer au réchauffement climatique."