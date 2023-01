Les deux crêtes nous proposent de voir le Mont Ventoux, le Mont Serein, le col du Conte, les Dentelles, les villages de Suzette, Le Crestet, Vaison la Romaine, Malaucène, Entrechaux, Rasteau, Roaix, etc ...

Itinéraire proposé

Pas du Loup - Daniel Villanova

Rejoindre le Col de la Chaîne ( Sortie de Malaucène prendre D 90 ), il n’y a pas de parking , mais suffisamment d’espace pour garer plusieurs voitures.

Quitter le parking et remonter légèrement la D 90 , prendre la première sente qui part à droite ( GR4 et GRP ) balisage blanc/rouge et Jaune/rouge et balisage bleu.

Quelques centaines de mètres plus loin, quitter les balisages et prendre le chemin qui part à droite ( croix bleue et blanche/rouge sur le chêne vert ).

Là , l’itinéraire est simple, on suit les cairns, et l'on monte jusqu’au plus haut de la ligne de crête de Arfuyen. Arrivés au point le plus haut (marqué par un cairn et une borne) , suivre la ligne de crête. Ça descend tout doucement jusqu’à atteindre un chemin plus large et prendre à gauche. On passe au pied d’une magnifique falaise, pour rejoindre un petit ruisseau intermittent (Combe Fréou). Prendre le chemin qui remonte et le suivre naturellement (Quelques vieilles traces "jaune/rouge et bleu" persistent, les suivre) jusqu’au « Pas du Loup » sur le panneau du département le nom est « La Pousterle ».

Ne pas franchir le col et suivre une petite sente qui remonte vers la crête. Au niveau de décollage parapente , continuer à suivre la crête.

Dès que l’accès à la crête se referme (végétation), prendre dans la pente à gauche et descendre quelques mètres pour rejoindre un chemin, bien marqué. Prendre à droite. Le chemin va s’élargir.

Passé la première antenne (qui se trouve à gauche) , repérer le chemin qui descend, c’est le chemin qu’il faudra prendre à la descente. Le laisser et continuer à suivre la crête jusqu’à une croix en métal.

Au niveau de la croix, revenir sur nos pas jusqu’au chemin repérés à l’aller. La descente se fait sur un chemin large et bien en pente. Descendre jusqu’au contact d’un chemin balisé Jaune (PR), Là , prendre à gauche. Attention de pas se faire embarquer dans la descente et descendre le chemin balisé.

Au panneau « Le Partifiage » , suivre la direction « le Crestet » et au prochain suivre « La Chaîne » jusqu’au parking.

Vers la crête de Saint Amand - Daniel Villanova

Les plus de la randonnée :

- les crêtes de Arfuyen et Saint Amand

- itinéraire peu usité

- des vues à 360°

- un itinéraire très varié (chemins, sente, foret, découvert, crêtes etc.)

Les conseils de Daniel Villanova, Accompagnateur en montagne :

- prendre des chaussures couvrant les chevilles

- respecter les propriétés privées

- prendre une carte et/ou application permettant de se localiser en permanence

- si vous n’avez pas le pied sûr , éviter de suivre la ligne de crête de Saint-Amand, préférer les petites sentes qui sont justes en dessous.

- au col de la chaîne, se garer pour ne pas gêner la circulation et les accès aux chemins carrossables.

